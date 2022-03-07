Датагруп-Volia проводит интернет в укрытия и бомбоубежища по всей Украине

Датагруп-Volia проводит интернет в укрытия и бомбоубежища по всей Украине

В настоящее время уже подключены к интернету 128 объектов гражданской обороны.

Провайдер цифровых услуг Датагруп-Volia обеспечит высокоскоростным интернетом укрытия и бомбоубежища по всей Украине.

Об этом пишет Forbes.

"Мы уже подключили к интернету 128 объектов гражданской обороны в 18 областях Украины. В частности, шесть из них в Киеве. Наши техники работают 24/7, чтобы украинцы оставались на связи, даже под вражескими обстрелами", — говорится в сообщении.