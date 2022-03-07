Датагруп-Volia проводить інтернет до укриттів та бомбосховищ по всій Україні

Датагруп-Volia проводить інтернет до укриттів та бомбосховищ по всій Україні

Наразі вже підключено до інтернету 128 обʼєктів цивільної оборони.

Провайдер цифрових послуг Датагруп-Volia забезпечуватиме високошвидкісним інтернетом укриття та бомбосховища по всій Україні.

Про це пише Forbes.

"Ми вже підключили до інтернету 128 обʼєктів цивільної оборони у 18 областях України. Зокрема, шість із них у Києві. Наші техніки працюють 24/7, щоб українці залишалися на звʼязку, навіть під ворожими обстрілами", — йдеться в повідомленні.