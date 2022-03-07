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Датагруп-Volia проводить інтернет до укриттів та бомбосховищ по всій Україні

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Датагруп-Volia проводить інтернет до укриттів та бомбосховищ по всій Україні

Pexels

Наразі вже підключено до інтернету 128 обʼєктів цивільної оборони.

Провайдер цифрових послуг Датагруп-Volia забезпечуватиме високошвидкісним інтернетом укриття та бомбосховища по всій Україні.

Про це пише Forbes.

"Ми вже підключили до інтернету 128 обʼєктів цивільної оборони у 18 областях України. Зокрема, шість із них у Києві. Наші техніки працюють 24/7, щоб українці залишалися на звʼязку, навіть під ворожими обстрілами", — йдеться в повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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