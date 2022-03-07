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У МОН повідомили, коли відновлять навчання, зупинене через війну

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У МОН повідомили, коли відновлять навчання, зупинене через війну

pixabay.com

У МОН обіцяють формувати спроможність наших дітей до отримання знань

В Україні після нападу Росії в усіх закладах освіти запровадили двотижневі канікули. Незабаром діти почнуть повертатися до освітнього процесу.

Про це сказав голова МОН Сергій Шкарлет під час телемарафону, який транслюється, зокрема, і на 1+1.

"Жахлива ситуація, жахлива статистика. На сьогодні 211  (освітніх закладів. - Ред.), частина з яких повністю зруйновані, частина - пошкоджені. Але таких об'єктів стає все більше. Від початку агресії ми оголосили двотижневі канікули. Поки на наступному тижні освітній процес не має перериватися. І ми будемо рекомендувати там, де це можливо, бо дуже багато дітей виїхало, здійснювати освітній процес. Там, де не можна, будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання. У будь-якому випадку будемо формувати спроможність наших дітей до отримання знань", — повідомив міністр.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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