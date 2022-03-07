У МОН повідомили, коли відновлять навчання, зупинене через війну

У МОН обіцяють формувати спроможність наших дітей до отримання знань

В Україні після нападу Росії в усіх закладах освіти запровадили двотижневі канікули. Незабаром діти почнуть повертатися до освітнього процесу.

Про це сказав голова МОН Сергій Шкарлет під час телемарафону, який транслюється, зокрема, і на 1+1.

"Жахлива ситуація, жахлива статистика. На сьогодні 211 (освітніх закладів. - Ред.), частина з яких повністю зруйновані, частина - пошкоджені. Але таких об'єктів стає все більше. Від початку агресії ми оголосили двотижневі канікули. Поки на наступному тижні освітній процес не має перериватися. І ми будемо рекомендувати там, де це можливо, бо дуже багато дітей виїхало, здійснювати освітній процес. Там, де не можна, будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання. У будь-якому випадку будемо формувати спроможність наших дітей до отримання знань", — повідомив міністр.