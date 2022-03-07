Более 50% украинских компаний продолжают работать в условиях войны

Около 30% компаний планируют возобновить работу.

С началом войны в Украине многие предприятия прекратили свою работу.

Как сообщил на странице в Facebook Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, 52% украинских компаний продолжают работать в условиях войны, а еще 27% планируют возобновить свою работу.

Также известно, что 63% компаний продолжают выплачивать рабочим зарплату в полном объеме, а 45% еще и производят дополнительные или авансовые выплаты.

В целом украинский бизнес также поддерживает и Вооруженные силы Украины и терроборону.

"Большинство бизнесов поддерживают армию или территориальную оборону: 41% помогают финансово, 35% поддерживают работников, которые защищают страну, 31% поставляют продукты, 29% поставляют услуги, 16% – лекарства, 9% – средства защиты и обороны", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.