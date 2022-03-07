Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Более 50% украинских компаний продолжают работать в условиях войны

Более 50% украинских компаний продолжают работать в условиях войны

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Более 50% украинских компаний продолжают работать в условиях войны

УНИАН

Около 30% компаний планируют возобновить работу.

С началом войны в Украине многие предприятия прекратили свою работу.

Как сообщил на странице в Facebook Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, 52% украинских компаний продолжают работать в условиях войны, а еще 27% планируют возобновить свою работу.

Также известно, что 63% компаний продолжают выплачивать рабочим зарплату в полном объеме, а 45% еще и производят дополнительные или авансовые выплаты.

В целом украинский бизнес также поддерживает и Вооруженные силы Украины и терроборону.

"Большинство бизнесов поддерживают армию или территориальную оборону: 41% помогают финансово, 35% поддерживают работников, которые защищают страну, 31% поставляют продукты, 29% поставляют услуги, 16% – лекарства, 9% – средства защиты и обороны", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация