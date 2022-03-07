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Понад 50% українських компаній продовжують працювати в умовах війни

Понад 50% українських компаній продовжують працювати в умовах війни

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Понад 50% українських компаній продовжують працювати в умовах війни

УНІАН

Майже 30% компаній планують відновити роботу.

З початком війни в Україні багато підприємств припинили свою роботу.

Та, як повідомив на сторінці в Facebook Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, 52% українських компаній продовжують працювати в умовах війни, а ще 27% планують відновити свою роботу.

Також відомо, що 63% компаній продовжують виплачувати робітникам зарплату у повному обсязі, а 45% ще й здійснюють додаткові або авансові виплати.

Загалом, український бізнес також підтримує й Збройні сили України та тероборону.

"Більшість бізнесів підтримують армію чи територіальну оборону: 41% допомагають фінансово, 35% підтримують працівників, які захищають країну, 31% постачають продукти, 29% постачають послуги, 16% – ліки, 9% – засоби захисту та оборони", - йдеться в повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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