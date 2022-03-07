Понад 50% українських компаній продовжують працювати в умовах війни

Майже 30% компаній планують відновити роботу.

З початком війни в Україні багато підприємств припинили свою роботу.

Та, як повідомив на сторінці в Facebook Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, 52% українських компаній продовжують працювати в умовах війни, а ще 27% планують відновити свою роботу.

Також відомо, що 63% компаній продовжують виплачувати робітникам зарплату у повному обсязі, а 45% ще й здійснюють додаткові або авансові виплати.

Загалом, український бізнес також підтримує й Збройні сили України та тероборону.

"Більшість бізнесів підтримують армію чи територіальну оборону: 41% допомагають фінансово, 35% підтримують працівників, які захищають країну, 31% постачають продукти, 29% постачають послуги, 16% – ліки, 9% – засоби захисту та оборони", - йдеться в повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.