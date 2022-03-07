Офис ОБСЕ обстреляли оккупанты в Мариуполе: миссия окончательно уезжает из Украины

Помещение миссии ОБСЕ пострадали в результате обстрелов.

Оккупанты обстреляли офис миссии ОБСЕ. В этой связи миссия окончательно покидает Украину.

Об этом говорится на сайте ОБСЕ.

"Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – Глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", — говорится в заявлении.

Членов миссии, которые раньше были в Краматорске и Северодонецке, эвакуируют. Тех, кто был в Мариуполе, перевезут позже. В то же время передислокацию тех, кто раньше работал в Мариуполе, снова отложили из соображений безопасности.

Также из Киева начал двигаться еще один конвой местных членов миссии.

Ранее сообщалось, что в Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ.