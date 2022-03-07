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Офис ОБСЕ обстреляли оккупанты в Мариуполе: миссия окончательно уезжает из Украины

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Офис ОБСЕ обстреляли оккупанты в Мариуполе: миссия окончательно уезжает из Украины

УНИАН

Помещение миссии ОБСЕ пострадали в результате обстрелов.

Оккупанты обстреляли офис миссии ОБСЕ. В этой связи миссия окончательно покидает Украину.

Об этом говорится на сайте ОБСЕ.

"Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – Глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", — говорится в заявлении.

Членов миссии, которые раньше были в Краматорске и Северодонецке, эвакуируют. Тех, кто был в Мариуполе, перевезут позже. В то же время передислокацию тех, кто раньше работал в Мариуполе, снова отложили из соображений безопасности.

Также из Киева начал двигаться еще один конвой местных членов миссии.

Ранее сообщалось, что в Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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