В Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ

Марина Фенина была убита, когда она доставляла припасы для своей семьи.

В Харькове во время вражеских обстрелов погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина.

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

"Марина погибла, когда доставляла продукты для своей семьи в город, ставший зоной боевых действий. В Харькове и других городах Украины ракеты, снаряды и снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей – женщин, мужчин и детей", – отметили в совместном заявлении действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

Они подчеркнули, что, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества и ОБСЕ, неспровоцированная военная агрессия против Украины продолжается.

"Мы решительно осуждаем нападения на населенные пункты, в результате которых погибают и ранятся гражданские лица, и снова обращаемся к РФ с призывом немедленно прекратить боевые действия и начать содержательный диалог", – отметили в ОБСЕ.