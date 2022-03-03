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В Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ

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В Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ

УНИАН

Марина Фенина была убита, когда она доставляла припасы для своей семьи.

В Харькове во время вражеских обстрелов погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина.

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

"Марина погибла, когда доставляла продукты для своей семьи в город, ставший зоной боевых действий. В Харькове и других городах Украины ракеты, снаряды и снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей – женщин, мужчин и детей", – отметили в совместном заявлении действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

Они подчеркнули, что, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества и ОБСЕ, неспровоцированная военная агрессия против Украины продолжается.

"Мы решительно осуждаем нападения на населенные пункты, в результате которых погибают и ранятся гражданские лица, и снова обращаемся к РФ с призывом немедленно прекратить боевые действия и начать содержательный диалог", – отметили в ОБСЕ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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