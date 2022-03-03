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У Харкові під час обстрілу загинула співробітниця ОБСЄ

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У Харкові під час обстрілу загинула співробітниця ОБСЄ

УНІАН

Марину Феніну вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини.

У Харкові під час ворожого обстрілу загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна.

Про це повідомляє сайт ОБСЄ.

"Марина загинула, коли доставляла продукти для своєї сімї у місто, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах України ракети, снаряди та снаряди б’ють по житлових будинках та центрах міст, вбиваючи і ранячи ні в чому не винних мирних жителів – жінок, чоловіків та дітей", – зазначили у спільній заяві діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

Вони наголосили, що незважаючи на неодноразові заклики міжнародної спільноти та ОБСЄ, неспровокована військова агресія проти України триває.

"Ми рішуче засуджуємо напади на населені пункти, внаслідок яких гинуть і зазнають поранень цивільні особи, і знову звертаємося до Російської Федерації із закликом негайно припинити бойові дії та розпочати змістовний діалог", – зазначили в ОБСЄ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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