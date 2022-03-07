Офіс ОБСЄ обстріляли окупанти в Маріуполі: місія остаточно їде з України

Офіс ОБСЄ обстріляли окупанти в Маріуполі: місія остаточно їде з України

Приміщення місії ОБСЄ постраждали внаслідок обстрілів.

Окупанти обстріляли офіс місії ОБСЄ. У зв'язку з цим місія остаточно залишає Україну.

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну", - йдеться в заяві.

Членів місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, наразі евакуйовують. Тих, хто був у Маріуполі, перевезуть пізніше. Водночас передислокацію тих, хто раніше працював у Маріуполі, знову відклали з міркувань безпеки.

Також з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів місії.

Раніше повідомлялося, що у Харкові під час обстрілу загинула співробітниця ОБСЄ.