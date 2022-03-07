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Офіс ОБСЄ обстріляли окупанти в Маріуполі: місія остаточно їде з України

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Офіс ОБСЄ обстріляли окупанти в Маріуполі: місія остаточно їде з України

УНІАН

Приміщення місії ОБСЄ постраждали внаслідок обстрілів.

Окупанти обстріляли офіс місії ОБСЄ. У зв'язку з цим місія остаточно залишає Україну.

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну", - йдеться в заяві.

Членів місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, наразі евакуйовують. Тих, хто був  у Маріуполі, перевезуть пізніше. Водночас передислокацію тих, хто раніше працював у Маріуполі, знову відклали з міркувань безпеки.

Також з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів місії.

Раніше повідомлялося, що у Харкові під час обстрілу загинула співробітниця ОБСЄ.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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