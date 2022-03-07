Росія не піде на поступки, поки Путін при владі — військовий експерт

Олег Жданов вважає, що наразі перемовини з агресором зможуть вирішити лише частину гуманітарних питань.
Поки Володимир Путін залишається при владі, Росія не піде ні на які поступки Україні.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю УНІАН, коментуючи перспективність ведення переговорів з агресором.
"Всі ці перемовини зможуть вирішити лише частину гуманітарних питань. Під час воєнної кампанії можемо намагатись розв’язати болючі питання дипломатичним шляхом. Проте очевидно, що передумови для цього зможуть виникнути лише за однієї умови: зміни російської влади", — сказав експерт.
Жданов висловив сподівання, що політичне керівництво України веде до формування вже не Мінської, а "єдиної національно визвольної платформи".
"А основним способом визволення територій треба вибрати силовий", — переконаний він.
Раніше Олег Жданов заявив, що Росія не готувала армію до реальної війни і спротиву з боку цивільного населення. Також він вважає, що наступний тиждень стане переломним у війні.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.