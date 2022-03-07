Росія не піде на поступки, поки Путін при владі — військовий експерт

Росія не піде на поступки, поки Путін при владі — військовий експерт

Олег Жданов вважає, що наразі перемовини з агресором зможуть вирішити лише частину гуманітарних питань.

Поки Володимир Путін залишається при владі, Росія не піде ні на які поступки Україні.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю УНІАН, коментуючи перспективність ведення переговорів з агресором.

"Всі ці перемовини зможуть вирішити лише частину гуманітарних питань. Під час воєнної кампанії можемо намагатись розв’язати болючі питання дипломатичним шляхом. Проте очевидно, що передумови для цього зможуть виникнути лише за однієї умови: зміни російської влади", — сказав експерт.

Жданов висловив сподівання, що політичне керівництво України веде до формування вже не Мінської, а "єдиної національно визвольної платформи".

"А основним способом визволення територій треба вибрати силовий", — переконаний він.

Раніше Олег Жданов заявив, що Росія не готувала армію до реальної війни і спротиву з боку цивільного населення. Також він вважає, що наступний тиждень стане переломним у війні.