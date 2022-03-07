“Відловити окупантів у наших лісах буде ще одним завданням”, - Жданов

Росія не готувала армію до реальної війни і спротиву з боку цивільного населення.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не готувала армію до реальної війни і це, очевидно, стане головною причиною поразки агресора. Російських недобитків, які не знаходитимуть притулку в населених пунктах, доведеться виловлювати у лісах.
Таке припущення він зробив в інтерв’ю УНІАН.
За словами експерта, російська пропаганда вдалася до обману своїх військових, яким хоч і говорили про ймовірні бойові дії, але обіцяли, що великого спротиву в Україні не буде, а місцеве населення буде бачити в них "визволителів".
“Коли ж вони зустріли шалений спротив населення, були дуже шоковані”, - зазначив Жданов.
Він нагадав про геройство беззбройних людей, які виходять на вулиці та зупиняють собою бойову техніку агресора, а в тимчасово окупованих містах збираються на площах, щоб сказати, що Херсон, Бердянськ, Мелітополь або Нова Каховка – це Україна.
“Поставте себе на місце цього російського "бійця". Він приїхав на танку, в нього закінчилось пальне, він хоче їсти, адже сухпайки закінчились, а люди з патиками женуть його матом, називаючи загарбником та окупантом. А якщо є якісь добровільні підрозділи місцевих, росіяни взагалі намагаються утікати, навіть не заходячи до міст”, - пояснює експерт.
Жданов розповів, що багато російських військових залишають військову техніку і танки та намагаються повернутись до Білорусі чи до Росії, або планують відсидітися якийсь час у лісах.
“При цьому ж [їм] потрібна їжа та теплі речі, взагалі якесь тепло, щоб відігрітись… Тому відловити їх в наших лісах та по наших хуторах - буде ще одним нашим завданням”, - наголосив експерт.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.