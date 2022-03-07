“Відловити окупантів у наших лісах буде ще одним завданням”, - Жданов

“Відловити окупантів у наших лісах буде ще одним завданням”, - Жданов

Росія не готувала армію до реальної війни і спротиву з боку цивільного населення.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не готувала армію до реальної війни і це, очевидно, стане головною причиною поразки агресора. Російських недобитків, які не знаходитимуть притулку в населених пунктах, доведеться виловлювати у лісах.

Таке припущення він зробив в інтерв’ю УНІАН.

За словами експерта, російська пропаганда вдалася до обману своїх військових, яким хоч і говорили про ймовірні бойові дії, але обіцяли, що великого спротиву в Україні не буде, а місцеве населення буде бачити в них "визволителів".

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“Коли ж вони зустріли шалений спротив населення, були дуже шоковані”, - зазначив Жданов.

Він нагадав про геройство беззбройних людей, які виходять на вулиці та зупиняють собою бойову техніку агресора, а в тимчасово окупованих містах збираються на площах, щоб сказати, що Херсон, Бердянськ, Мелітополь або Нова Каховка – це Україна.

“Поставте себе на місце цього російського "бійця". Він приїхав на танку, в нього закінчилось пальне, він хоче їсти, адже сухпайки закінчились, а люди з патиками женуть його матом, називаючи загарбником та окупантом. А якщо є якісь добровільні підрозділи місцевих, росіяни взагалі намагаються утікати, навіть не заходячи до міст”, - пояснює експерт.

Жданов розповів, що багато російських військових залишають військову техніку і танки та намагаються повернутись до Білорусі чи до Росії, або планують відсидітися якийсь час у лісах.

“При цьому ж [їм] потрібна їжа та теплі речі, взагалі якесь тепло, щоб відігрітись… Тому відловити їх в наших лісах та по наших хуторах - буде ще одним нашим завданням”, - наголосив експерт.