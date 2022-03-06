Російські військові розграбували сільський магазин в Україні (відео)

На відео зафіксовані російські окупанти зі своєю бронетехнікою з позначками V.

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував відеозапис, на якому зафіксовано, що російські військові займаються мародерством в одному з сільських магазинів.

Відповідне відео Геращенко виклав 6 березня.

"Велика" російська визвольна армія "звільняє" сільмаг від продуктів. Або просто займається мародерством. Вірю і сподіваюся, що завтра надвечір всіх окупантів, хто на відео, буде перетворено на добрива нашими героями", – йдеться у повідомленні.