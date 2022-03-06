Российские военные разграбили сельский магазин в Украине (видео)

На видео запечатлены российские оккупанты со своей бронетехникой с отметками V.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано, что российские военные занимаются мародерством в одном из сельских магазинов.

Соответствующее видео Геращенко выложил 6 марта.

"Великая" российская освободительная армия "освобождает" сельмаг от продуктов. Или просто занимается мародерством. Верю и надеюсь, что завтра к вечеру все оккупанты, кто на видео, будут превращены в удобрения нашими героями", – говорится в сообщении.