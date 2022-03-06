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Россию и Беларусь отстранили от участия во Всемирных играх-2022

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Россию и Беларусь отстранили от участия во Всемирных играх-2022

Associated Press

Соревнования по неолимпийским видам спорта в июле пройдут в США.

Организационный комитет Всемирных игр-2022 отстранил спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

Как сообщается в заявлении организационного комитета, это решение было принято из-за вторжения российских войск на территорию Украины. Оккупанты также атаковали украинцев с территории Беларуси.

"Совет директоров Организационного комитета Всемирных игр 2022 года в Бирмингеме проголосовал за запрет спортсменам и официальным лицам из России и Беларуси участвовать во Всемирных играх 2022 года в Бирмингеме в июле. Это решение соответствует рекомендациям Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета", - заявили организаторы.

Всемирные игры - это международные соревнования по неолимпийским видам спорта. Всемирные игры-2022 состоятся с 7 по 17 июля в Бирмингеме (США).

Ранее сообщалось, что украинский чемпион ММА с оружием встал в защиту страны от российских оккупантов.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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