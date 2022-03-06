Россию и Беларусь отстранили от участия во Всемирных играх-2022

Россию и Беларусь отстранили от участия во Всемирных играх-2022

Соревнования по неолимпийским видам спорта в июле пройдут в США.

Организационный комитет Всемирных игр-2022 отстранил спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

Как сообщается в заявлении организационного комитета, это решение было принято из-за вторжения российских войск на территорию Украины. Оккупанты также атаковали украинцев с территории Беларуси.

"Совет директоров Организационного комитета Всемирных игр 2022 года в Бирмингеме проголосовал за запрет спортсменам и официальным лицам из России и Беларуси участвовать во Всемирных играх 2022 года в Бирмингеме в июле. Это решение соответствует рекомендациям Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета", - заявили организаторы.

Всемирные игры - это международные соревнования по неолимпийским видам спорта. Всемирные игры-2022 состоятся с 7 по 17 июля в Бирмингеме (США).

Ранее сообщалось, что украинский чемпион ММА с оружием встал в защиту страны от российских оккупантов.