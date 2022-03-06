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Росію та Білорусь відсторонили від участі у Всесвітніх іграх-2022

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Росію та Білорусь відсторонили від участі у Всесвітніх іграх-2022

Associated Press

Змагання з неолімпійських видів спорту в липні відбудуться в США.

Організаційний комітет Всесвітніх ігор-2022 відсторонив спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі від участі у змаганнях.

Як повідомляється в заяві організаційного комітету, це рішення було ухвалено через вторгнення російських військ на територію України. Окупанти також атакували українців з території Білорусі.

"Рада директорів Організаційного комітету Світових ігор 2022 року в Бірмінгемі проголосувала за заборону спортсменам та офіційним особам з Росії та Білорусі брати участь у Всесвітніх іграх 2022 року в Бірмінгемі в липні. Це рішення відповідає рекомендаціям Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету", - заявили організатори.

Всесвітні ігри - це міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту. Всесвітні ігри-2022 відбудуться від 7 до 17 липня в Бірмінгемі (США).

Раніше повідомлялося, що український чемпіон ММА зі зброєю встав на захист країни від російських окупантів.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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