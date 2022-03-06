Росію та Білорусь відсторонили від участі у Всесвітніх іграх-2022

Росію та Білорусь відсторонили від участі у Всесвітніх іграх-2022

Змагання з неолімпійських видів спорту в липні відбудуться в США.

Організаційний комітет Всесвітніх ігор-2022 відсторонив спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі від участі у змаганнях.

Як повідомляється в заяві організаційного комітету, це рішення було ухвалено через вторгнення російських військ на територію України. Окупанти також атакували українців з території Білорусі.

"Рада директорів Організаційного комітету Світових ігор 2022 року в Бірмінгемі проголосувала за заборону спортсменам та офіційним особам з Росії та Білорусі брати участь у Всесвітніх іграх 2022 року в Бірмінгемі в липні. Це рішення відповідає рекомендаціям Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету", - заявили організатори.

Всесвітні ігри - це міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту. Всесвітні ігри-2022 відбудуться від 7 до 17 липня в Бірмінгемі (США).

Раніше повідомлялося, що український чемпіон ММА зі зброєю встав на захист країни від російських окупантів.