Перша партія гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ прибула в Україну: деталі

Ситуація для дітей та сімей в Україні стає все більш трагічною

Перша партія гуманітарного вантажу ЮНІСЕФ прибула сьогодні до Львова із глобального складу ЮНІСЕФ у Копенгагені. Це частина конвою із 6 вантажівок, які доставили близько 62 тонни товарів першої необхідності до зруйнованої війною країни.

Про це пише Unicef.

Вантаж включає зокрема критично необхідні медичні засоби для лікарень. Серед них - ліки, набори першої допомоги, набори для реанімації, хірургічні та акушерські набори, а також освітні та розважальні набори для дітей.

"Ситуація для дітей та сімей в Україні стає все більш трагічною, – сказав Мурат Шахін, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні - Це доставлення допоможе надати таку необхідну підтримку жінкам, дітям та медичним працівникам".

Від початку ескалації родини змушені ховатися в підземних укриттях без доступу до базових послуг. Лікарні та пологові відділення переселили своїх пацієнтів у підвали. По всій країні сотні тисяч людей залишаються без доступу до безпечної питної води через пошкодження інфраструктури системи водопостачання. У країні закінчуються критично необхідні медичні товари та припинилися заходи для приборкання спалаху поліомієліту.

Ще один вантаж, який серед іншого містить 17 000 ковдр і теплий зимовий одяг для дітей, також знаходиться на шляху до України через Польщу зі складу турецького офісу ЮНІСЕФ у Мерсіні.

«ЮНІСЕФ працює цілодобово над розширенням програм, щоб гуманітарна допомога могла потрапити у найбільш постраждалі райони, як тільки дозволять умови доступу та безпеки», – сказав Шахін.

ЮНІСЕФ також посилює роботу, щоб задовольнити нагальні потреби дітей та їхніх сімей, які змушені переїхати до сусідніх країн. Ці зусилля включають створення безпечних просторів "Blue Dot" вздовж транзитних маршрутів, щоб діти та матері мали доступ до необхідних послуг.

У рамках реагування на кризову ситуацію для дітей в Україні ЮНІСЕФ потребує 349 мільйонів доларів США, що включає 276 мільйонів доларів США для програм в Україні та ще 73 мільйони доларів США для допомоги дітям у сусідніх країнах.

ЮНІСЕФ ще раз закликає до негайного припинення бойових дій в Україні, щоб гуманітарна допомога могла дістатися тих, хто її потребує. Така пауза також дозволить сім’ям у найбільш постраждалих районах вийти з укриттів, щоб отримати їжу та воду, звернутися за медичною допомогою або залишити свої домівки, щоб дістатися більш безпечних місць.