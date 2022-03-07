Дитячий "рюкзак безпеки": що покласти всередину

Дитячий "рюкзак безпеки" має включати улюблені іграшки дитини.

"Рюкзак безпеки" має бути у кожного члена родини, включно з дітьми, свій.

Про це пише Unicef.

Дитячий "рюкзак безпеки" має включати:

Фото з батьками, із написаними на звороті телефони родичів, повну адресу, ПІБ дитини та групу крові.

Дві пляшки води.

Шоколадки, цукерки.

Сухофрукти.

Потрібні лікарські препарати, лейкопластир, антисептики, захисна маска для обличчя.

Серветки (вологі та сухі).

Невеликий рушник, зубну пасту та щітку, мило

Ліхтарик.

Улюблені іграшки дитини (одна – дві, вони забезпечать хоч якийсь психологічний комфорт).

Комплект змінного одягу.

Також у дитячий "рюкзак безпеки" можна покласти телефон, якщо дитина вміє користуватись, та трохи грошей.