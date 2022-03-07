Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Дитячий "рюкзак безпеки": що покласти всередину

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дитячий "рюкзак безпеки": що покласти всередину

pixabay.com

Дитячий "рюкзак безпеки" має включати улюблені іграшки дитини.

"Рюкзак безпеки" має бути у кожного члена родини, включно з дітьми, свій. 

Про це пише Unicef. 

Дитячий "рюкзак безпеки" має включати: 

  • Фото з батьками, із написаними на звороті телефони родичів, повну адресу, ПІБ дитини та групу крові.
  • Дві пляшки води.
  • Шоколадки, цукерки.
  • Сухофрукти.
  • Потрібні лікарські препарати, лейкопластир, антисептики, захисна маска для обличчя.
  • Серветки (вологі та сухі).
  • Невеликий рушник, зубну пасту та щітку, мило
  • Ліхтарик.
  • Улюблені  іграшки дитини (одна – дві, вони забезпечать хоч якийсь психологічний комфорт).
  • Комплект змінного одягу.
  • Також у дитячий "рюкзак безпеки" можна покласти телефон, якщо дитина вміє користуватись, та трохи грошей.

Корисні поради:

Сухий спирт, ніж, ліки, теплі речі та змінне взуття: з чого складається бойовий рюкзак

Сухий спирт, ніж, ліки, теплі речі та змінне взуття: з чого складається бойовий рюкзак

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація