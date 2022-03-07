Готувалися до бліцкригу в Україні: росіяни не можуть налагодити логістику

Готувалися до бліцкригу в Україні: росіяни не можуть налагодити логістику

Головна проблема окупантів наразі — налагодження логістики, адже загарбники готувались до бліцкригу з мінімальними витратами.

Незважаючи на те, що росіяни масово залишають в Україні свою військову техніку, говорити про брак танків чи боєприпасів в РФ поки не доводиться.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю УНІАН.

"Треба розуміти, що у Російській Федерації налічується близько 8-9 тисяч танків, а боєприпаси обраховуються не сотнями тисяч, а мільйонами тонн. Тому сказати, що вони закінчилися, не можна. Але вони не розраховували на таку велику витрату боєприпасів", — сказав Жданов.

За його словами, головна проблема окупантів наразі — налагодження логістики, адже загарбники готувались до бліцкригу з мінімальними витратами. Росіяни не можуть відновити роботу логістики щодо постачання боєприпасів, палива, продовольства та вивезення своїх поранених і "двохсотих".

"Передусім, це відбувається тому, що вони взагалі не розраховували, що війна прийме затяжний характер. І зараз вони на ходу намагаються побудувати свою систему логістики фактично з нуля. От тому все так погано з моральним духом у збройних силах РФ", — зазначає експерт.

Що стосується боєприпасів, то їх потрібно привозити з глибини Росії. А для цього необхідні ешелони машин.

"Це треба врегулювати, а при тій економічній ситуації у Росії, яка вже зараз вирує, це перевантажує транспортну систему", — каже Жданов

Саме тому для перевезення боєприпасів, окупанти використовують літаки, зокрема українські "Руслани" та свої "Іл-76".

"Принаймні, є інформація, що ними вони возили ракети в білоруський Могильов. Спочатку це були "Калібри", потім "Калібри" закінчились, і зараз возять балістичні ракети до комплексу "Іскандер". Також вони возять ракети на Гомельський аеродром в Білорусі. А потім транспортом ці ракети доставляють до стартових позицій ракетних підрозділів. Тобто, вони намагаються відновити логістику, аби забезпечити свої війська паливом та боєприпасами", — підсумував військовий експерт.

Раніше Олег Жданов заявив, що Росія не готувала армію до реальної війни і спротиву з боку цивільного населення. Також він вважає, що наступний тиждень стане переломним у війні.