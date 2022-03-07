Готувалися до бліцкригу в Україні: росіяни не можуть налагодити логістику

Головна проблема окупантів наразі — налагодження логістики, адже загарбники готувались до бліцкригу з мінімальними витратами.
Незважаючи на те, що росіяни масово залишають в Україні свою військову техніку, говорити про брак танків чи боєприпасів в РФ поки не доводиться.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю УНІАН.
"Треба розуміти, що у Російській Федерації налічується близько 8-9 тисяч танків, а боєприпаси обраховуються не сотнями тисяч, а мільйонами тонн. Тому сказати, що вони закінчилися, не можна. Але вони не розраховували на таку велику витрату боєприпасів", — сказав Жданов.
За його словами, головна проблема окупантів наразі — налагодження логістики, адже загарбники готувались до бліцкригу з мінімальними витратами. Росіяни не можуть відновити роботу логістики щодо постачання боєприпасів, палива, продовольства та вивезення своїх поранених і "двохсотих".
"Передусім, це відбувається тому, що вони взагалі не розраховували, що війна прийме затяжний характер. І зараз вони на ходу намагаються побудувати свою систему логістики фактично з нуля. От тому все так погано з моральним духом у збройних силах РФ", — зазначає експерт.
Що стосується боєприпасів, то їх потрібно привозити з глибини Росії. А для цього необхідні ешелони машин.
"Це треба врегулювати, а при тій економічній ситуації у Росії, яка вже зараз вирує, це перевантажує транспортну систему", — каже Жданов
Саме тому для перевезення боєприпасів, окупанти використовують літаки, зокрема українські "Руслани" та свої "Іл-76".
"Принаймні, є інформація, що ними вони возили ракети в білоруський Могильов. Спочатку це були "Калібри", потім "Калібри" закінчились, і зараз возять балістичні ракети до комплексу "Іскандер". Також вони возять ракети на Гомельський аеродром в Білорусі. А потім транспортом ці ракети доставляють до стартових позицій ракетних підрозділів. Тобто, вони намагаються відновити логістику, аби забезпечити свої війська паливом та боєприпасами", — підсумував військовий експерт.
Раніше Олег Жданов заявив, що Росія не готувала армію до реальної війни і спротиву з боку цивільного населення. Також він вважає, що наступний тиждень стане переломним у війні.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.