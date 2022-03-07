Росія застосувала в Україні уже 95% сил, які готувалися до вторгнення - Пентагон

Росія застосувала в Україні уже 95% сил, які готувалися до вторгнення - Пентагон

По українських містах окупанти випустили близько 600 ракет.

За словами високопосадовця з оборони США, Росія використала на території України приблизно 95% своєї бойової потужності, підготовленої до вторгнення. Від початку бойових дій окупанти випустили загалом близько 600 ракет.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву чиновника Пентагону.

Також читайте Російські війська обстрілюють усі мікрорайони Чернігова – голова області

Посадовець, який висловився на умовах анонімності, заявив, що російські війська безуспішно намагаються просуватися, щоб оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь, але зустрічають "сильний опір України" і це уповільнює наступ. Біля Херсона та Миколаєва тривають бої.

Він також висловив сумнів у неминучості російського десантного нападу на Одесу або його околиці.

За підрахунками чиновника Пентагону, від початку вторгнення Росія випустила близько 600 ракет і застосувала в Україні уже 95% бойових сил, які вона попередньо розгорнула на кордонах країни.