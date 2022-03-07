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Росія застосувала в Україні уже 95% сил, які готувалися до вторгнення - Пентагон

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Росія застосувала в Україні уже 95% сил, які готувалися до вторгнення - Пентагон

Associated Press

По українських містах окупанти випустили близько 600 ракет.

За словами високопосадовця з оборони США, Росія використала на території України приблизно 95% своєї бойової потужності, підготовленої до вторгнення. Від початку бойових дій окупанти випустили загалом близько 600 ракет.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву чиновника Пентагону.

Посадовець, який висловився на умовах анонімності, заявив, що російські війська безуспішно намагаються просуватися, щоб оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь, але зустрічають "сильний опір України" і це уповільнює наступ. Біля Херсона та Миколаєва тривають бої.

Він також висловив сумнів у неминучості російського десантного нападу на Одесу або його околиці.

За підрахунками чиновника Пентагону, від початку вторгнення Росія випустила близько 600 ракет і застосувала в Україні уже 95% бойових сил, які вона попередньо розгорнула на кордонах країни.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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