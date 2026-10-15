Помилка чи свідоме рішення?: сенатор США запідозрив Пентагон через Starshield в Україні

Очільник Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

Реклама

Обмеження в роботі супутникової системи Starshield в Україні могли виникнути на рівні Міністерства оборони США, а не через рішення компанії SpaceX чи проблеми зі Starlink. Американський сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що проситиме генерального інспектора Пентагону розпочати офіційне розслідування та представити його результати Конгресу й американському суспільству.

Про це політик написав у соцмережі X.

Реклама

За словами Тілліса, нові дані вказують на те, що обмеження супутникового зв’язку могли бути пов’язані з роботою Starshield — системи, яку використовують для потреб національної безпеки та оборони США.

Реклама

«Останні дані свідчать про те, що цей стратегічний промах міг статися на локальнішому рівні — у системах Starshield Міністерства оборони США, а не у роботі Starlink чи SpaceX», — написав сенатор.

Він заявив, що не розраховує на достатню прозорість із боку міністра оборони США Піта Гегсета, тому має намір домагатися незалежної перевірки обставин інциденту.

«Ми проситимемо Генерального інспектора Пентагону розпочати розслідування та відзвітувати перед Конгресом і американським народом», — наголосив Тілліс.

Сенатор також підкреслив, що можливі обмеження могли поставити під загрозу не лише українських цивільних, а й американський дипломатичний та безпековий персонал. За його словами, це сталося без належного попередження.

Реклама

«У найкращому разі це була неприпустима помилка чи упущення, а у найгіршому — свідоме рішення розчистити поле для російської атаки», — заявив політик.

Тілліс вимагав пояснень від Ілона Маска

Перед цим сенатор публічно звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска через повідомлення про нічні перебої в роботі терміналів Starlink в Україні.

Тілліс попросив бізнесмена підтвердити, що проблеми були ненавмисними, а компанія працює над усуненням тимчасових збоїв.

«Я переконаний, що це не свідчить про зміну політики SpaceX, адже якщо це так, то навмисне погіршення здатності України захищатися може розцінюватися як пособництво масовому вбивці», — написав сенатор.

Реклама

Він також закликав Маска чітко пояснити позицію компанії щодо підтримки України та її права на самооборону.

«Підтримка українського суверенітету — або, як мінімум, надання можливості для його захисту — не повинна бути „сірою зоною“ ані для уряду США, ані для американських корпорацій», — наголосив Тілліс.

Сенатор нагадав, що українці не просили Росію нападати на їхні домівки, школи та лікарні, викрадати дітей і руйнувати енергетичну інфраструктуру. Він наголосив, що Україна лише прагне захищати свою територію та жити без російських атак.

Що має встановити розслідування

Заява Тілліса порушує питання про те, хто саме контролює доступ до супутникових можливостей, які використовуються для військових завдань в Україні, та на якому рівні могли запровадити відповідні обмеження.

Starlink і Starshield пов’язані з технологіями супутникового зв’язку SpaceX, однак мають різне призначення. Starlink забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету, тоді як Starshield розроблена для державних і військових потреб, зокрема завдань національної безпеки США.

Для встановлення обставин необхідно з’ясувати, яка саме система зазнала змін, хто ухвалив відповідне рішення та які наслідки воно мало для українських військових і цивільних.

Тілліс наполягає на офіційному розслідуванні, результати якого мають прояснити відповідальність американських державних структур і можливу роль приватного оператора супутникового зв’язку.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

Новини партнерів

Новини партнерів