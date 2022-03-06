Російські війська обстрілюють усі мікрорайони Чернігова – голова області

Про наслідки обстрілів поки не повідомляється.

Російські війська ввечері 6 березня обстрілюють усі мікрорайони Чернігова.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Наразі триває обстріл по всіх мікрорайонах міста. Залишайтеся в укриттях!" – йдеться у повідомленні.

О 22:18 стало відомо, що тривога у місті скасована.