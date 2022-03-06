Тепер 100% чернігівців ненавидять росіян, — Атрошенко про обстріл міста

Російські війська свідомо обстрілюють житлові квартали Чернігова. Це реальний геноцид та свідоме знищення українців.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Постійно йде бомбардування житлових мікрорайонів. І приватного сектора, і багатоповерхових забудов. Йде артилерійський обстріл постійно. Гради майже повністю стерли з землі пригород. Приватні будинки повністю знищені. Позавчора були найважчі авіаційні удари завдані міста. Льотчики – це просто бездушні мерзоти, фашисти. Вони скидали у хорошу видимість, вдень, з малих висот. Вони чудово бачили, куди вони скидали величезні бомби. Вони скидали їх на житловий мікрорайон. Було знищено кілька будинків у районі вул. Чорновола. Там тисячі квартир постраждали. Тільки при мені працівники ДСНС забрали тіла близько 25-35 осіб. Це справжній геноцид. Це абсолютно свідоме знищення українців», – заявив Атрошенко.

До Чернігова потрібно терміново надсилати прокурорів із Гааги, які фіксуватимуть застосування забороненої у світі зброї, наголосив Атрошенко.

«У Чернігові 60-70% російськомовних. Тут дуже багато змішаних сімей. Але сьогодні усі 100% людей ненавидять росіян. Вони вважають їх фашистами, нелюдами. Вони абсолютно свідомо бомбардують житлові мікрорайони. Це просто жах», - сказав Владислав Атрошенко.