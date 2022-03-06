Теперь 100% черниговцев ненавидят русских, - Атрошенко об обстрелах города

Российские войска абсолютно сознательно обстреливают жилые кварталы Чернигова.

Это реальный геноцид и сознательное уничтожение украинцев. Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью Дмитрию Гордону.

«Постоянно идет бомбежка жилых микрорайонов. И частного сектора, и многоэтажных застроек. Идет артиллерийский обстрел постоянно. Грады практически полностью стерли с лица земли пригород. Частные дома полностью уничтожены. Позавчера были тяжелейшие авиационные удары нанесены на город. Летчики – это просто бездушные мрази, фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость, днем, с малых высот. Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы. Они сбрасывали их на жилой микрорайон. Были уничтожены несколько домов в районе ул. Черновола. Там тысячи квартир пострадали. Только при мне работники ГСЧС забрали тела порядка 25-35 человек. Это реальный геноцид. Это абсолютно сознательное уничтожение украинцев», - заявил Атрошенко.

В Чернигов нужно срочно присылать прокуроров из Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного в мире оружия, подчеркнул Атрошенко.

«В Чернигове 60-70% русскоговорящих. Здесь очень много смешанных семей. Но сегодня все 100% людей ненавидят русских. Они считают их фашистами, нелюдями. Они абсолютно сознательно бомбят жилые микрорайоны. Это просто ужас», - сказал Владислав Атрошенко.