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Масштабы впечатляют: в Украину продолжает поступать помощь из-за границы

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Масштабы впечатляют: в Украину продолжает поступать помощь из-за границы

В войне против российского агрессора нашу страну активно поддерживают страны ЕС и мира.

В Украину продолжают поступать гуманитарные грузы из стран ЕС и мира.

Об этом сообщает МВД Украины.

"В войне против российского агрессора нашу страну активно поддерживают страны ЕС и мира. Правительственные, благотворительные учреждения, волонтерские организации, местные и религиозные общины, частные лица отправляют через западную границу многочисленные гуманитарные грузы, которые сразу передают нашим бойцам на передовую", – говорится в сообщении.

Также с начала войны пограничники оформили 2450 автотранспорта с гуманитарными грузами.

"Часть из них также идет на нужды лиц, которые в результате войны и обстрелов вынуждены были покинуть родные города и села и временно проживают в западных регионах. Мы искренне благодарны за столь огромную поддержку нашего государства! Государственная пограничная служба Украины приложит максимум усилий, чтобы эти грузы были оформлены в кратчайшие сроки и как можно быстрее попали к тем, кто в них нуждается", — подчеркнули в МВД.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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