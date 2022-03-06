Масштабы впечатляют: в Украину продолжает поступать помощь из-за границы

В войне против российского агрессора нашу страну активно поддерживают страны ЕС и мира.

В Украину продолжают поступать гуманитарные грузы из стран ЕС и мира.

Об этом сообщает МВД Украины.

"В войне против российского агрессора нашу страну активно поддерживают страны ЕС и мира. Правительственные, благотворительные учреждения, волонтерские организации, местные и религиозные общины, частные лица отправляют через западную границу многочисленные гуманитарные грузы, которые сразу передают нашим бойцам на передовую", – говорится в сообщении.

Также с начала войны пограничники оформили 2450 автотранспорта с гуманитарными грузами.

"Часть из них также идет на нужды лиц, которые в результате войны и обстрелов вынуждены были покинуть родные города и села и временно проживают в западных регионах. Мы искренне благодарны за столь огромную поддержку нашего государства! Государственная пограничная служба Украины приложит максимум усилий, чтобы эти грузы были оформлены в кратчайшие сроки и как можно быстрее попали к тем, кто в них нуждается", — подчеркнули в МВД.