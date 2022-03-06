Масштабы впечатляют: в Украину продолжает поступать помощь из-за границы

В войне против российского агрессора нашу страну активно поддерживают страны ЕС и мира.
В Украину продолжают поступать гуманитарные грузы из стран ЕС и мира.
Об этом сообщает МВД Украины.
"В войне против российского агрессора нашу страну активно поддерживают страны ЕС и мира. Правительственные, благотворительные учреждения, волонтерские организации, местные и религиозные общины, частные лица отправляют через западную границу многочисленные гуманитарные грузы, которые сразу передают нашим бойцам на передовую", – говорится в сообщении.
Также с начала войны пограничники оформили 2450 автотранспорта с гуманитарными грузами.
"Часть из них также идет на нужды лиц, которые в результате войны и обстрелов вынуждены были покинуть родные города и села и временно проживают в западных регионах. Мы искренне благодарны за столь огромную поддержку нашего государства! Государственная пограничная служба Украины приложит максимум усилий, чтобы эти грузы были оформлены в кратчайшие сроки и как можно быстрее попали к тем, кто в них нуждается", — подчеркнули в МВД.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.