"Первое лето после санкций в России": в Сети опубликовали саркастичное видео

На видео якобы Владимир Путин проводит экскурсию по Москве и Кремлю.
В Сети саркастически изобразили реалии, ожидающие Россию после введения санкций и изоляции мировыми брендами из-за вторжения в Украину. Звук неизвестные наложили поверх кадров из фильма "Борат".
Видео опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
На видео якобы Владимир Путин проводит экскурсию по Москве и Кремлю. Руководитель России хвалится доблестной армией.
"Призыв у нас с пяти лет. Потому что те, кто постарше, закончились", — рассказывает он.
Также изображен российский министр цифровых технологий, работающий над новой моделью телефона на собственной операционной системе "Аврора" — с помощью сварочного аппарата.
"А это мой сосед из Минска, Александр Григорьевич Лукашенко. Делает абсолютно все, что я говорю. Сказал провести референдум — проводит, сказал шляпу соломенную одевать — он одевает, сказал, что подполковника ему дам — не дал, обижается", — рассказывает глава Кремля.
На видео также изобразили пропагандистку Ольгу Скабееву. Герой в роли Путина целует ее и называет лучшей журналисткой в стране.
"А вот Владимир Жириновский — старейшина нашей России. Только после 134-й дозы "Спутника". Молодец! " — говорится в ролике.
Также главный герой рассказывает об игрушках Дмитрия Медведева, телевидении в РФ, показывает пропагандиста Владимира Соловьева – в роли быка, оппозиционера Алексея Навального.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.