"Первое лето после санкций в России": в Сети опубликовали саркастичное видео

На видео якобы Владимир Путин проводит экскурсию по Москве и Кремлю.

В Сети саркастически изобразили реалии, ожидающие Россию после введения санкций и изоляции мировыми брендами из-за вторжения в Украину. Звук неизвестные наложили поверх кадров из фильма "Борат".

Видео опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

На видео якобы Владимир Путин проводит экскурсию по Москве и Кремлю. Руководитель России хвалится доблестной армией.

"Призыв у нас с пяти лет. Потому что те, кто постарше, закончились", — рассказывает он.

Также изображен российский министр цифровых технологий, работающий над новой моделью телефона на собственной операционной системе "Аврора" — с помощью сварочного аппарата.

"А это мой сосед из Минска, Александр Григорьевич Лукашенко. Делает абсолютно все, что я говорю. Сказал провести референдум — проводит, сказал шляпу соломенную одевать — он одевает, сказал, что подполковника ему дам — не дал, обижается", — рассказывает глава Кремля.

На видео также изобразили пропагандистку Ольгу Скабееву. Герой в роли Путина целует ее и называет лучшей журналисткой в стране.

"А вот Владимир Жириновский — старейшина нашей России. Только после 134-й дозы "Спутника". Молодец! " — говорится в ролике.

Также главный герой рассказывает об игрушках Дмитрия Медведева, телевидении в РФ, показывает пропагандиста Владимира Соловьева – в роли быка, оппозиционера Алексея Навального.