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"Русскій мір" в Україні: який вигляд мають міста після вторгнення Путіна (фото)

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"Русскій мір" в Україні: який вигляд мають міста після вторгнення Путіна (фото)

Наслідки "русского міра" в Україні.

Президент Росії Володимир Путін 24 лютого о 5 ранку оголосив війну Україні. Напад у своєму відеозверненні він пояснив необхідністю "демілітаризації та денацифікації України". Російські військові вже 11 добу атакують цивільне населення та знищують українські міста. Окупанти вбили понад 350 мирних жителів, серед яких 22 - діти.

ТСН.ua публікує фото наслідків "русского міра" в Україні.

Київ

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УНІАН
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© УНІАН
УНІАН
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
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Харків

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Маріуполь

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Чернігів

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© Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Бородянка

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Житомир

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Ірпінь

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Суми

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Охтирка

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УНІАН
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t.me/dsns_telegram
© t.me/dsns_telegram
t.me/dsns_telegram
© t.me/dsns_telegram
t.me/dsns_telegram

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Корисні поради:

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