"Русскій мір" в Україні: який вигляд мають міста після вторгнення Путіна (фото)

"Русскій мір" в Україні: який вигляд мають міста після вторгнення Путіна (фото)

Наслідки "русского міра" в Україні.

Президент Росії Володимир Путін 24 лютого о 5 ранку оголосив війну Україні. Напад у своєму відеозверненні він пояснив необхідністю "демілітаризації та денацифікації України". Російські військові вже 11 добу атакують цивільне населення та знищують українські міста. Окупанти вбили понад 350 мирних жителів, серед яких 22 - діти.

ТСН.ua публікує фото наслідків "русского міра" в Україні.

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