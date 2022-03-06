"Перше літо після санкцій в Росії": у Мережі опублікували саркастичне відео

На відео нібито Володимир Путін проводить екскурсію по Москві та Кремлю.
У Мережі саркастично зобразили реалії, які чекають на Росію після введення санкцій та ізоляції світовими брендами через вторгнення до України. Звук невідомі наклали поверх кадрів з фільму "Борат".
Відео опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На відео нібито Володимир Путін проводить екскурсію по Москві та Кремлю. Очільник Росії хвалиться доблестною армією.
"Призов у нас від п'яти років. Тому що ті, хто старше, закінчилися", - розповідає він.
Також зображено російського міністра цифрових технологій, який працює над новою моделлю телефона на власній операційній системі "Аврора" - за допомогою зварювального апарату.
"А це мій сусід з Мінська, Олександр Григорович Лукашенко. Робить абсолютно усе, що я говорю. Сказав провести референдум - проводить, сказав шляпу солом'яну вдягати - він вдягає, сказав, що підполковника йому дам - не дав, ображається", - розповідає очільник Кремля.
На відео також зобразили пропагандистку Ольгу Скабєєву. Герой у ролі Путіна цілує її та називає найкращою журналісткою в країні.
"А ось Володимир Жириновський - старійшина нашої Росії. Щойно після 134-ї дози "Спутника". Молодець!" - йдеться у ролику.
Також головний герой розповідає про іграшки Дмитра Мєдвєдєва, телебачення в РФ, показує пропагандиста Володимира Соловйова в ролі бика, опозиціонера Олексія Навального.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.