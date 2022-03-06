"Перше літо після санкцій в Росії": у Мережі опублікували саркастичне відео

На відео нібито Володимир Путін проводить екскурсію по Москві та Кремлю.

У Мережі саркастично зобразили реалії, які чекають на Росію після введення санкцій та ізоляції світовими брендами через вторгнення до України. Звук невідомі наклали поверх кадрів з фільму "Борат".

Відео опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На відео нібито Володимир Путін проводить екскурсію по Москві та Кремлю. Очільник Росії хвалиться доблестною армією.

"Призов у нас від п'яти років. Тому що ті, хто старше, закінчилися", - розповідає він.

Також зображено російського міністра цифрових технологій, який працює над новою моделлю телефона на власній операційній системі "Аврора" - за допомогою зварювального апарату.

"А це мій сусід з Мінська, Олександр Григорович Лукашенко. Робить абсолютно усе, що я говорю. Сказав провести референдум - проводить, сказав шляпу солом'яну вдягати - він вдягає, сказав, що підполковника йому дам - не дав, ображається", - розповідає очільник Кремля.

На відео також зобразили пропагандистку Ольгу Скабєєву. Герой у ролі Путіна цілує її та називає найкращою журналісткою в країні.

"А ось Володимир Жириновський - старійшина нашої Росії. Щойно після 134-ї дози "Спутника". Молодець!" - йдеться у ролику.

Також головний герой розповідає про іграшки Дмитра Мєдвєдєва, телебачення в РФ, показує пропагандиста Володимира Соловйова в ролі бика, опозиціонера Олексія Навального.