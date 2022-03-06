Де в Україні все ще діють АЗК ОКККО: мапа в режимі онлайн / pixabay.com

Де в Україні все ще діють АЗК ОККО: мапа в режимі онлайн

Де в Україні все ще діють АЗК ОККО: мапа в режимі онлайн

В цей нелегкий час велика удача заправити автомобіль. Особливо ця інформація важлива для тих, хто намагається виїхати в безпечніші регіони України цілими сім'ями.

Саме тому на офіційному сайті АЗК ОККО з'явилася онлайн мапа, за допомогою якої можна дізнатися поточний статус всіх заправок мережі.

Натиснувши на заправку, яка вас цікавить, ви можете отримати наступну інформацію:

режим роботи;

доступне паливо;

доступна форма оплати;

обмеження на обсяг палива (якщо воно є в регіоні).

Онлайн мапа була створена спеціально для того, щоб користувачі могли легше та швидше планувати маршрут по країні під час евакуації та отримували необхідний сервіс навіть в умовах воєнного часу.