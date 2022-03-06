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Где в Украине все еще действуют АЗК ОККО: карта в режиме онлайн

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Где в Украине все еще действуют АЗК ОККО: карта в режиме онлайн

Где в Украине все еще действуют АЗК ОКККО: карта в режиме онлайн / pixabay.com

В это нелегкое время большая удача заправить автомобиль. Особенно эта информация важна для тех, кто пытается уехать в более безопасные регионы Украины целыми семьями.

Именно поэтому на официальном сайте АЗК ОККО появилась онлайн- карта, с помощью которой можно узнать текущий статус всех заправок сети.

Нажав на интересующую заправку, вы можете получить следующую информацию:

  • режим работы;
  • доступное топливо;
  • доступная форма оплаты;
  • ограничение на объем топлива (если оно есть в регионе).

Онлайн карта была создана специально для того, чтобы пользователи могли легче и быстрее планировать маршрут по стране при эвакуации и получали необходимый сервис даже в условиях военного времени.

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