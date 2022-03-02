Чем еще можно заправить автомобиль, если нет горючего и нужно как можно быстрее уехать из города? / pixabay.com

Что делать, если нет горючего? На чем еще может ехать ваше авто

Что делать, если нет горючего? На чем еще может ехать ваше авто

В то время, когда многие семьи пытаются выехать из городов, где ведутся обстрелы, в более безопасные регионы Украины, на заправках часто бывают перебои с горючим. ТСН.ua рассказывает, какие альтернативы можно использовать в чрезвычайных условиях.

Об этом рассказывает украинский автомобильный ресурс "Твоя МАШИНА".

Следует отметить, что все виды топлива, которые будут приведены ниже, не предназначены для использования в автомобилях, поэтому они, скорее всего, выведут двигатель из строя. Но если складываются такие обстоятельства, что нужно уехать из опасной зоны, а горючего нет, такой риск будет оправдан.

Что можно использовать вместо стандартного топлива для дизельных двигателей

Дизельные двигатели способны работать не только на дизельном топливе. Также можно использовать разные виды масла. Особенно если в вашей машине стоит старый дизель с механическим насосом. В этом случае вы можете заливать в бак:

трансформаточная смазка;

кокосовое масло;

скипидар;

старая (очищенная) смазка от двигателей внутреннего сгорания.

Если выбранный вид топлива слишком густой, его следует разбавить бензином или растворителем.

Что подойдет для бензинового двигателя

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания может также работать на:

метаноли;

этаноли;

спирте;

бензине Калоша (бензин-растворитель).

Лучше всего смешивать все эти виды горючего с обычным бензином. Для бензинового двигателя не получится использовать водку или другие алкогольные напитки, ведь у них мал процент спирта.

На чем еще может ехать автомобиль, работающий на газ

Газ пропан-бутан, используемый в автомобилях, действительно ничем не отличается от бытового (в баллонах). Самая большая проблема здесь в самом процессе заправки машины. Здесь нужно выпотрошить бытовой газовый редуктор, подключенный к бытовому газовому баллону, и присоединить его к газовой магистрали авто, все должно получиться.