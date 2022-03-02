Чим ще можна заправити автомобіль, якщо немає пального і потрібно якнайшвидще виїхати з міста? / pixabay.com

Що робити, якщо немає пального? На чому ще може їхати ваше авто

Що робити, якщо немає пального? На чому ще може їхати ваше авто

В час, коли багато сімей намагається виїхати з міст, де ведуться обстріли, до безпечніших регіонів України, на заправках часто бувають перебої з пальним. ТСН.ua розповідає, які альтернативи можна використовувати в надзвичайних умовах.

Про це розповідає український автомобільний ресурс “Твоя МАШИНА”.

Варто зазначити, що всі види палива, які будуть приведені нижче, не призначені для використання в автомобілях, а тому вони, швидше за все, виведуть двигун з ладу. Але якщо складаються такі обставини, що потрібно виїхати з небезпечної зони, а пального немає, такий ризик буде виправданим.

Що можна використовувати замість стандартного палива для дизельних двигунів

Дизельні двигуни здатні працювати не лише на дизельному паливі. Також можна використовувати різні види оливи. Особливо, якщо в вашій машині стоїть старий дизель з механічним насосом. В цьому випадку ви можете заливати в бак:

трансформаторне мастило;

кокосова оя;

скипидар;

старе (очищене) мастило від двигунів внутрішнього згоряння.

Якщо обраний вид пального занадто густий, його слід розбавити бензином чи будь-яким розчинником.

Що підійде для бензинового двигуна

Бензиновий двигун внутрішнього згоряння може працювати також на:

метанолі;

етанолі;

спирті;

бензині Калоша (бензин-розчинник).

Краще за все змішувати всі ці види пального зі звичайним бензином. Для бензинового двигуна не вийде використовувати горілку чи інші алкогольні напої, адже в них малий процент спирту.

На чому ще може їхати автомобіль, який працює на газу

Газ пропан-бутан, який використовується в автомобілях, насправді нічим не відрізняється від побутового (в балонах). Найбільша проблема тут в самому процесі заправлення машини. Тут потрібно випатрати побутовий газовий редуктор, що підключений до побутового газового балона, і приєднати його до газової магістралі авто, то все повинно вийти.