"Боже, врятуй таточка!": діти захисників Маріуполя записали відеозвернення до українців та світу

Діти оборонців Маріуполя записали відеозвернення до української влади та міжнародної спільноти, зокрема і президента Туреччини Реджепа Ердогана допомогти врятувати українських бійців із заблокованого російськими окупантами міста.

Українські військові продовжують героїчно захищати Маріуполь, перебуваючи у блокаді на "Азовсталі".

Відео опублікував засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

"Подивіться в очі цих дітей. Їхні батьки зараз на "Азовсталі". Мрія дітей одна - щоб тато повернувся з війни!", - підписав відео він.

Діти просять надати гарантії безпеки для порятунку їхніх батьків та побратимів.

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогу не вдається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.