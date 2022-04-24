Арестович розповів, що буде після 2-3 тижнів боїв на Донбасі

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що буде після 2-3 тижнів боїв в Донецькій та Луганській областях.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Медуза".

"За темпами війни та кількістю витрачених боєприпасів та втрат — це два-три тижні, не більше. Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ, і, можливо, це буде останній наступ другої фази, тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви. Щоб їх підготувати, потрібен щонайменше місяць, а то й два. За цей час багато чого трапиться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ за цей час сильно зміцняться", - наголосив Арестович.

Він додав, що водночас Росії зміцнюватися нема звідки.

"У великої матінки Росії не залишилося своїх боєприпасів, та й військ особливо не лишилося. Ми бачимо, що їде сюди. Бачимо якісь спроби мобілізації, коли на офіцерські посади беруть людей без військової освіти… Коли їдуть старі танки 1960-х років, старі БТРи та старі артилерійські знаряддя, стає зрозуміло, що з цим особливо не навоюєш", - сказав радник голови ОП України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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