Арестович рассказал, что будет после 2-3 недель боев на Донбассе

Арестович рассказал, что будет после 2-3 недель боев на Донбассе

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что будет после 2-3 недель боев в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Медуза".

"По темпам войны и количеству израсходованных боеприпасов и потерь — это две-три недели, не более. Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление, и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы, потому что я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время многое случится. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ за это время сильно укрепятся", – подчеркнул Арестович.

Он добавил, что в то же время России укрепляться неоткуда.

"У большой матушки России не осталось своих боеприпасов, да и войск особо не осталось. Мы видим, что едет сюда. Видим какие попытки мобилизации, когда на офицерские должности берут людей без военного образования... Когда едут старые танки 1960-х годов, старые БТРы и старые артиллерийские орудия, становится понятно, что с этим особо не навоюешь", — сказал советник главы ОП Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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