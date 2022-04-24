"Путин останется без армии": военный эксперт рассказал, что окончательно истощит военных РФ

Сейчас на Донбассе идет главное сражение в войне России против Украины.

Российские оккупанты хотят окружить эти территории. Однако это окончательно истощит армию РФ.

Об этом в комментарии изданию BBC Украина рассказал директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, два месяца боевых действий в Украине обнаружили три главных недостатка России, на которое опиралось руководство РФ и ставших фейковыми.

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"Первая – это представление о "сильной России". Это фейк не только в военном смысле. Речь идет и об экономике", – подчеркнул Николай Сунгуровский.

Кроме того, не сработал у России и план разъединения Запада с Украиной. Эти ошибки вместе с другими привели РФ к провалу блицкрига и снизили шансы на успех во второй фазе войны. По его мнению, битва за Донбасс полностью истощит российскую армию.

"Мое ощущение такое, что Путин останется без армии. Он еще имеет возможность провести более широкую мобилизацию, но военной техники у него уже не осталось. Максимум, что есть, это старая советская или даже времен Второй мировой войны", — подчеркнул Николай Сунгуровский.

Напомним, что следующей целью Путина может стать Молдова, которая саботировала поддержку санкции против России и объявила о нейтралитете.

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