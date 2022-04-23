В ближайшее время Украину ждет позиционная война. Об этом 21 апреля во время брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Что ето такое, своими словами в материале ТСН.ua

О том, что нас ждет позиционная война, 21 апреля во время брифинга заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Что такое позиционная война

Во время позиционного боя ведутся на относительно стабильных фронтах, остаются стабильными на протяжении долгого времени общая военно-политическая и стратегическая ситуация. Сражения проходят на постоянных фронтах, границы которых практически не изменяются.

Основная цель военных действий во время позиционной войны – истощить противника как в физическом смысле, так и в экономическом. Военные действия не дают значительного результата, короткие атаки, с уходом на заранее подготовленные позиции. Эффект от военных действий скорее моральный, чем физический.

Для позиционной войны характерна хорошо продуманная оборона. Даже в условиях успешной атаки, чтобы сохранить живую силу, приходится возвращаться на свои позиции. Поэтому большое значение уделяется укреплению позиций и мощной артиллерийской атаке.

При существующем балансе сил, оружия и военной техники обеих сторон позиционная война позволяет совершать прорывы обороны соперника или развивать тактические прорывы в оперативные.

Траншейная или окопная – так еще называют позиционную войну. Противники пытаются остаться на занятых позициях, Бои ведутся "с места", воины прячутся в окопе. Таким образом изматывется соперник. Классическим примером позиционной войны служит пероид Первой мировой войны на западном фронте с конца 1914 г. и на восточном фронте с конца 1915 года. Во время Первой мировой войны рылись целые галереи, а для боев использовали специальные траншейные ножи.