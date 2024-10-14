Арестович предупредил о самом сложном периоде для Украины и назвал месяцы

По словам Арестовича, нам нужно сохранить надежду и единство даже в тяжелых условиях.

Период, начиная со вчера и до апреля 2025 года, станет самым сложным за время Независимости Украины.

Об этом рассказал скандальный эксрадник Офиса президента Алексей Арестович.

"Знаете, мне очень хочется сказать всем нам что-то отрадное (а не только ругаться), потому что вы все для меня — мои, «наши». Что ж, говорю: все отрадное находится у нас самих, в нашей способности принимать решения, руководствуясь любовью, а не злом. Период, начиная со вчера и до апреля 2025 года, будет самым сложным за всю историю Независимости Украины", — написал он.

Арестович отметил, что нас ожидает сложный период, связанный с российским наступлением, возможным мирным соглашением или прекращением огня, а также выборами и сопутствующими потрясениями. Все это происходит на фоне грусти, отчаяния от потерь и безнадежности.

Он подчеркнул, что у него нет других предложений, кроме призывов к совести, разуму и доброй воле во благо общего интереса. Однако он также отметил, что "никто не сможет отнять у нас эту внутреннюю силу и важно правильно ее использовать".

Напомним, в первой половине 2024 года из Украины выехало 400 тысяч украинцев, что вызвало беспокойство у специалистов. Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун отметил, что данную ситуацию контролирует Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Читайте также: