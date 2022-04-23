Найближчим часом Україну очікує позиційна війна. Про це 21 квітня під час брифінгу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Що це таке, своїми словами у матеріалі ТСН.ua

Про те, що на нас чекає позиційна війна 21 квітня під час брифінгу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Що таке позиційна війна

Під час позицийної бої ведуться на відносно стабільних фронтах, залишаються стабільними впродовж довгого часу загальна військово-політична та стратегічна ситуації. Битви відбуваються на постійних фронтах, кордони яких практично не змінюються.

Основна мета військових дій під час позиційної війни - виснажити противника як у фізичному сенсі, так і в економічному. Військові дії не дають значного результату, атаки короткі, з відходом на заздалегідь підготовлені позиції. Ефект від військових дій скоріш моральний, ніж фізичний.

Для позиційної війни характерна добре продумана оборона. Навіть за умов успішної атаки, щоб зберегти живу силу, доводиться повертатися на свої позиції. Тому велике значення приділяється укріпленню позицій та потужній артилерійській атаці.

За наявного балансу сил, зброї та військової техніки обох сторін позиційна війна дозволяє здійснювати прориви оборони суперника або перетворювати тактичні прориви на оперативні.

Траншейна або окопна - так ще називають позиційну війну. Противники намагаються залишитися на зайнятих позиціях, Бої ведуться "з місця", військові ховаючться в окопі. Таким чином виснажується суперник. Класичним прикладом позиційної війни слугує період Першої світовї війни на західному фронті від кінця 1914 року і на східному фронті від кінця 1915 року. Під час Першої світової війни рили цілі галереї, а для боїв використовували спеціальні траншейні ножі.