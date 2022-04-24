Не только COVID-19: ВОЗ сообщила о Европейской неделе иммунизации

Не только COVID-19: ВОЗ сообщила о Европейской неделе иммунизации

Защитите себя и своих близких, сделайте необходимые прививки при первой возможности.

Сегодня, 24 апреля, начинается Европейская неделя иммунизации, которая продлится по 30 апреля 2022 года.

Цель мероприятия — повысить осведомленность о важности иммунизации, увеличении охвата вакцинацией и популяризации огромного значения, которое имеет иммунизация для профилактики инфекционных заболеваний, сообщили в World Health Organization Ukraine.

Сейчас во время войны многие люди вынуждены меняют место жительства и находятся в условиях, где риск распространения инфекционных болезней увеличивается. Поэтому важно знать симптомы этих заболеваний и как защитить себя и своих детей.

Во время войны и переседания такие инфекционные заболевания как корь, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и COVID-19 особенно опасны.

Вакцинация является надежным способом профилактики этих заболеваний.

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Узнайте, где можно получить медицинскую помощь или получить прививки бесплатно в вашем регионе. Минздрав публикует список чат-ботов и Telegram-каналов, где можно бесплатно получить консультацию врачей разного профиля, в том числе и психологов; узнать о получении терапии в регионе, в котором проживаете; получить информацию о пунктах прививки против COVID-19.

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