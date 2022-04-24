"З військової точки зору битва за Донбас була не потрібна" - Арестович

"З військової точки зору битва за Донбас була не потрібна" - Арестович

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що сил, які російські війська зібрали на Донбасі, замало, щоб рішуче перемогти.

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

Арестович зазначив, що росіяни активно наступають на Донбасі, однак цього недостатньо.

"Але проблема для них у тому, що це несприятлива для наступу місцевість. Сил, які вони там зібрали, замало, щоб рішуче перемогти. На Ізюмському напрямку вони намагаються 25 тисяч військ втиснути у п'ять лісових доріг. А навколо яри, биті залізничні колії та переїзди. Численні споруди з довгими бетонними каналами – вважайте, протитанкові рови. У цій місцевості дощі йшли майже два тижні – це розмоклі поля, якими не пройдеш", - наголосив він.

Арестович підкреслив, що на противагу російським окупантам, українські військові прекрасно знають там місцевості, що є великою стратегічною перевагою.

"Проти них наші найбоєздатніші частини – важка механізована піхота та танкові підрозділи, які вісім років там стояли. Вони чудово знають місцевість, вони злі та мотивовані. Там безнадійна (для військ РФ - ред.) ситуація. Це з самого початку була безумна ідея – проводити операцію. З воєнної точки зору вона була не потрібна. Вона пояснювалася суто політичним рішенням – вийти на межі Луганської та Донецької областей та оголосити про перемогу", - зазначив він.

Арестович також повідомив, що після провалу основного плану (захопити Київ - ред.), завдання РФ заявити, що захоплення Луганської та Донецької областей – це перемога.

"Потім вони хочуть згорнути кампанію. Повернутися до переговорів, головне завдання яких – зняти санкції. Ось така кремлівська історія, бо їм треба до кінця двох місяців війни щось казати (жителям Росії - ред.). Тим паче Пасха, треба заявити про якісь перемоги. Але не так сталося, як гадалося", - резюмував він.

Нагадаємо, Олексій Арестович спрогнозував, коли Україна матиме суттєву перевагу над РФ, та повідомив, що для цього потрібно.

Читайте також: