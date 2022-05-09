Під час виконання бойового завдання загинув легендарний український льотчик

Льотчик загинув під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14.
У бою проти російських загарбників загинув відомий офіцер Військово-морських сил, заступник Командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай.
Про повідомив директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у Facebook.
Ігор Бедзай більш відомий як колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки, поблизу Сак, Криму.
"У 2014-му році полковник Бездай чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість – допоки всі чекали на міфічні "накази з Києва" він зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня – повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Зеленський присвоїв командувачу Об'єднаних сил ЗСУ звання Героя України.
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