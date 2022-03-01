В Україні запускають застосунок “Повітряна тривога”

В Україні починає працювати застосунок “Повітряна тривога”, який буде сповіщати українців про небезпеку у обраному регіоні. Що про нього потрібно знати та де завантажити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляють розробники нового застосунку “Повітряна тривога”, він “не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію. Надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона”.

Для того, щоб отримувати сповіщення про можливість обстрілу в вашому регіоні:

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завантажити застосунок через Google Play або AppStore ;

або ; надати йому всі дозволи (щоб ви могли отримувати сповіщення та важливі попередження);

вибрати область, де ви зараз перебуваєте, щоб отримувати сповіщення лише тоді, коли тут буде сигнал повітряної тривоги.

В застосунку будуть повідомляти про початок та закінчення повітряної тривоги.

Наразі доступні лише такі області:

Вінницька

Волинська

Донецька

Закарпатська

Київська

Львівська

Полтавська

Рівненська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Але цей список буде швидко поповнюватися.

Також розробники повідомляють, що це єдиний застосунок, який підтримує критичні сповіщення. Тобто звук тривоги буде надходити завжди на максимальній гучності. Для цього потрібно надати йому всі відповідні дозволи. В будь-який момент критичні сповіщення можна вимкнути за бажанням.