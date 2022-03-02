"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 3 березня

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найгарячіших напрямках.
"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 3 березня з основних станцій – Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найгарячіших напрямках.
Про це повідомили в компанії у середу ввечері, 2 березня.
"Попри те, що ворог намагається нас залякати і знищити, ми не припиняємо рух – українські діти та жінки мають бути убезпечені! Тримайте графік рейсів по основних станціях на 3 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найбільш гарячих напрямках", – йдеться у повідомленні.
Рейси по станції Київ:
- 017 Ужгород-Харків-Пас 01.56
- 707 Харків-Пас-Тернопіль 02.20
- 703 Харків-Пас-Тернопіль 02.20
- 021 Харків-Пас-Трускавець 04.02
- 150 Чернівці-Полтава.П 04.21
- 130 Ворохта-Кременчук 04.21
- 001 Івано-Франківськ-Костянтинівка 04.36
- 138 Краматорськ-Хмельницький 05.38
- 959/960 Київ-Ужгород 9.00
- 705 Дарниця - Львів 09.00
- 142 Львів-Лиман 06.23
- 114 Львів-Лиман 06.23
- 715 Дарниця-Львів 10.00
- 738 Київ Пас-Запоріжжя 11.50
- 045 Ужгород-Краматорськ 12.06
- 114 Лиман-Львів 13.34
- 142 Лиман-Львів 13.34
- 749 Київ Пас-Івано-Франківськ 14.07
- 749 Київ Пас-Львів 14.07
- 769 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 14.25
- 055 Київ Пас-Рахів 15.02
- 013 Київ Пас-Солотвино 17.12
- 792 Київ Пас-Кременчук 17.42
- 790 Київ Пас-Кропивницький 17.42
- 145 Київ Пас-Ізмаїл 17.50
- 081 Київ Пас-Ужгород 18.30
- 067 Київ Пас-Варшава Вс 18.48
- 044 Чернігів-Івано-Франківськ 19.06
- 095 Київ Пас-Рахів 19.48
- 029 Київ Пас-Ужгород 20.05
- 049 Київ Пас-Трускавець 20.12
- 059 Київ Пас-Чоп 20.21
- 057 Київ Пас-Ворохта 20.21
- 038 Київ Пас-Запоріжжя 21.07
- 105 Київ Пас-Одеса Гол. 21.15
- 097 Київ Пас-Ковель 21.22
- 076 Київ Пас-Кривий Ріг Гол 21.28
- 130 Кременчук-Ворохта 22.03
- 149 Полтава.П-Чернівці 22.03
- 209 Харків-Пас-Чернівці 22.03
- 017 Харків-Пас-Ужгород 22.10
- 007 Київ Пас-Чернівці 22.22
- 091 Київ Пас-Львів 22.37
- 046 Краматорськ-Ужгород 22.47
- 907 Київ Пас-Краматорськ 22.58
- 080 Київ Пас-Дніпро-Гол 23.05
- 138 Хмельницьк-Лисичанськ 23.18
- 771 Київ Пас-Хмельницький 23.46
- 139 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 23.59
Рейси станції Харків:
- 114 Лиман-Львів 04.11
- 142 Лиман-Львів 04.11
- 132 Жмеринка-Лисичанськ 08.20
- 001 Івано.Фран-Костянтин 11.33
- 209 Харків-Пас-Чернівці 12.25
- 046 Лисичанськ-Ужгород 12.36
- 114 Львів-Лиман 14.39
- 142 Львів- Лиман 14.39
- 723 Харків-Львів 17.00
- 017 Харків-Пас-Ужгород 15.09
- 795 Харків-Пас-Дніпро-Гол 19.27
- 002 Костянтинівка-Івано-Франківськ 21.08
- 132 Лисичанськ-Жмеринка 21.26
- 007 Харків-Пас-Одеса Гол. 21.43
- 045 Ужгород-Лисичанськ 22.40
- Рейси по станції Дніпро:
- 038 Київ Пас-Запоріжжя 1 05.00
- 796 Дніпро-Гол-Харків-Пас 06.23
- 006 Рахів-Запоріжжя 09.27
- 738 Запоріжжя1-Київ Пас 09.54
- 041 Дніпро-Гол-Трускавець 14.26
- 006 Маріуполь-Рахів 16.39
- 738 Київ Пас-Запоріжжя 1 19.07
- 038 Київ Пас-Запоріжжя 1 05.00
- 796 Дніпро-Гол-Харків-Пас 06.23
- 006 Рахів-Запоріжжя 09.27
- 738 Запоріжжя 1-Київ Пас 09.54
- 041 Дніпро-Гол-Трускавець 14.26
- 006 Запоріжжя-Рахів 16.39
- 738 Київ Пас-Запоріжжя 1 19.07
Рейси по станції Запоріжжя:
- 738 Запоріжжя 1-Київ Пас 08.16
- 006 Рахів-Запоріжжя 11.07
- 120 Запоріжжя 1-Львів 12.20
- 006 Маріуполь-Рахів 14.45
- 072 Запоріжжя 1-Київ Пас 19.47
- 068 Маріуполь-Львів 20.37
- 038 Запоріжжя 1-Київ Пас 21.38
- 068 Львів-Маріуполь 22.26
Рейси по станції Вінниця:
- 105 Київ Пас-Одеса Гол. 00.28
- 078 Одеса Гол.-Ковель 00.58
- 041 Дніпро-Гол-Трускавець 01.05
- 771 Київ Пас-Хмельницький 02.35
- 060 Чоп-Київ Пас 03.42
- 058 Ворохта-Київ Пас 03.42
- 106 Одеса Гол.-Київ Пас 03.54
- 081 Ужгород-Київ Пас 04.31
- 050 Трускавець-Київ Пас 04.42
- 086 Запоріжжя-Львів 05.46
- 056 Рахів-Київ Пас 06.03
- 770 Кам'янець-Подільський-Київ Пас 06.47
- 021 Харків-Пас-Трускавець 06.54
- 146 Ізмаїл-Київ Пас 07.45
- 138 Лиман-Хмельницький 09.16
- 070 Маріуполь-Львів 10.23
- 772 Хмельницький-Київ Пас 16.41
- 769 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 17.20
- 086 Львів-Запоріжжя 17.43
- 055 Київ Пас-Рахів 18.07
- 138 Хмельницький-Лиман 19.42
- 716 Львів-Київ Пас 20.50
- 145 Київ Пас-Ізмаїл 21.08
- 081 Київ Пас-Ужгород 21.45
- 042 Трускавець-Дніпро-Гол 22.32
- 049 Київ Пас-Трускавець 23.17
- 057 Київ Пас-Ворохта 23.26
- 059 Київ Пас-Чоп 23.26
- 022 Трускавець-Харків-Пас 23.53
На додачу до вказаних рейсів заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому.
Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.
Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;
- № 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
- № 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;
- № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30;
- № 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;
- № 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
- № 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;
- № 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;
- № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.
- № 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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