"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 3 березня

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найгарячіших напрямках.

"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 3 березня з основних станцій ­– Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найгарячіших напрямках.

Про це повідомили в компанії у середу ввечері, 2 березня.

"Попри те, що ворог намагається нас залякати і знищити, ми не припиняємо рух – українські діти та жінки мають бути убезпечені! Тримайте графік рейсів по основних станціях на 3 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найбільш гарячих напрямках", – йдеться у повідомленні.

Рейси по станції Київ:

017 Ужгород-Харків-Пас 01.56

707 Харків-Пас-Тернопіль 02.20

703 Харків-Пас-Тернопіль 02.20

021 Харків-Пас-Трускавець 04.02

150 Чернівці-Полтава.П 04.21

130 Ворохта-Кременчук 04.21

001 Івано-Франківськ-Костянтинівка 04.36

138 Краматорськ-Хмельницький 05.38

959/960 Київ-Ужгород 9.00

705 Дарниця - Львів 09.00

142 Львів-Лиман 06.23

114 Львів-Лиман 06.23

715 Дарниця-Львів 10.00

738 Київ Пас-Запоріжжя 11.50

045 Ужгород-Краматорськ 12.06

114 Лиман-Львів 13.34

142 Лиман-Львів 13.34

749 Київ Пас-Івано-Франківськ 14.07

749 Київ Пас-Львів 14.07

769 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 14.25

055 Київ Пас-Рахів 15.02

013 Київ Пас-Солотвино 17.12

792 Київ Пас-Кременчук 17.42

790 Київ Пас-Кропивницький 17.42

145 Київ Пас-Ізмаїл 17.50

081 Київ Пас-Ужгород 18.30

067 Київ Пас-Варшава Вс 18.48

044 Чернігів-Івано-Франківськ 19.06

095 Київ Пас-Рахів 19.48

029 Київ Пас-Ужгород 20.05

049 Київ Пас-Трускавець 20.12

059 Київ Пас-Чоп 20.21

057 Київ Пас-Ворохта 20.21

038 Київ Пас-Запоріжжя 21.07

105 Київ Пас-Одеса Гол. 21.15

097 Київ Пас-Ковель 21.22

076 Київ Пас-Кривий Ріг Гол 21.28

130 Кременчук-Ворохта 22.03

149 Полтава.П-Чернівці 22.03

209 Харків-Пас-Чернівці 22.03

017 Харків-Пас-Ужгород 22.10

007 Київ Пас-Чернівці 22.22

091 Київ Пас-Львів 22.37

046 Краматорськ-Ужгород 22.47

907 Київ Пас-Краматорськ 22.58

080 Київ Пас-Дніпро-Гол 23.05

138 Хмельницьк-Лисичанськ 23.18

771 Київ Пас-Хмельницький 23.46

139 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 23.59

Рейси станції Харків:

114 Лиман-Львів 04.11

142 Лиман-Львів 04.11

132 Жмеринка-Лисичанськ 08.20

001 Івано.Фран-Костянтин 11.33

209 Харків-Пас-Чернівці 12.25

046 Лисичанськ-Ужгород 12.36

114 Львів-Лиман 14.39

142 Львів- Лиман 14.39

723 Харків-Львів 17.00

017 Харків-Пас-Ужгород 15.09

795 Харків-Пас-Дніпро-Гол 19.27

002 Костянтинівка-Івано-Франківськ 21.08

132 Лисичанськ-Жмеринка 21.26

007 Харків-Пас-Одеса Гол. 21.43

045 Ужгород-Лисичанськ 22.40

Рейси по станції Дніпро:

038 Київ Пас-Запоріжжя 1 05.00

796 Дніпро-Гол-Харків-Пас 06.23

006 Рахів-Запоріжжя 09.27

738 Запоріжжя1-Київ Пас 09.54

041 Дніпро-Гол-Трускавець 14.26

006 Маріуполь-Рахів 16.39

738 Київ Пас-Запоріжжя 1 19.07

038 Київ Пас-Запоріжжя 1 05.00

796 Дніпро-Гол-Харків-Пас 06.23

006 Рахів-Запоріжжя 09.27

738 Запоріжжя 1-Київ Пас 09.54

041 Дніпро-Гол-Трускавець 14.26

006 Запоріжжя-Рахів 16.39

738 Київ Пас-Запоріжжя 1 19.07

Рейси по станції Запоріжжя:

738 Запоріжжя 1-Київ Пас 08.16

006 Рахів-Запоріжжя 11.07

120 Запоріжжя 1-Львів 12.20

006 Маріуполь-Рахів 14.45

072 Запоріжжя 1-Київ Пас 19.47

068 Маріуполь-Львів 20.37

038 Запоріжжя 1-Київ Пас 21.38

068 Львів-Маріуполь 22.26

Рейси по станції Вінниця:

105 Київ Пас-Одеса Гол. 00.28

078 Одеса Гол.-Ковель 00.58

041 Дніпро-Гол-Трускавець 01.05

771 Київ Пас-Хмельницький 02.35

060 Чоп-Київ Пас 03.42

058 Ворохта-Київ Пас 03.42

106 Одеса Гол.-Київ Пас 03.54

081 Ужгород-Київ Пас 04.31

050 Трускавець-Київ Пас 04.42

086 Запоріжжя-Львів 05.46

056 Рахів-Київ Пас 06.03

770 Кам'янець-Подільський-Київ Пас 06.47

021 Харків-Пас-Трускавець 06.54

146 Ізмаїл-Київ Пас 07.45

138 Лиман-Хмельницький 09.16

070 Маріуполь-Львів 10.23

772 Хмельницький-Київ Пас 16.41

769 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 17.20

086 Львів-Запоріжжя 17.43

055 Київ Пас-Рахів 18.07

138 Хмельницький-Лиман 19.42

716 Львів-Київ Пас 20.50

145 Київ Пас-Ізмаїл 21.08

081 Київ Пас-Ужгород 21.45

042 Трускавець-Дніпро-Гол 22.32

049 Київ Пас-Трускавець 23.17

057 Київ Пас-Ворохта 23.26

059 Київ Пас-Чоп 23.26

022 Трускавець-Харків-Пас 23.53

На додачу до вказаних рейсів заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому.

Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві.

Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;

№ 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;

№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30;

№ 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;

№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;

№ 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.

№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.