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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 3 березня

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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 3 березня

Укрзалізниця

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найгарячіших напрямках.

"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 3 березня з основних станцій ­– Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найгарячіших напрямках.

Про це повідомили в компанії у середу ввечері, 2 березня.

"Попри те, що ворог намагається нас залякати і знищити, ми не припиняємо рух – українські діти та жінки мають бути убезпечені! Тримайте графік рейсів по основних станціях на 3 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня у найбільш гарячих напрямках", – йдеться у повідомленні.

Рейси по станції Київ:

  • 017 Ужгород-Харків-Пас 01.56
  • 707 Харків-Пас-Тернопіль 02.20
  • 703 Харків-Пас-Тернопіль 02.20
  • 021 Харків-Пас-Трускавець 04.02
  • 150 Чернівці-Полтава.П 04.21
  • 130 Ворохта-Кременчук 04.21
  • 001 Івано-Франківськ-Костянтинівка 04.36
  • 138 Краматорськ-Хмельницький 05.38
  • 959/960 Київ-Ужгород 9.00
  • 705 Дарниця - Львів 09.00
  • 142 Львів-Лиман 06.23
  • 114 Львів-Лиман 06.23
  • 715 Дарниця-Львів 10.00
  • 738 Київ Пас-Запоріжжя 11.50
  • 045 Ужгород-Краматорськ 12.06
  • 114 Лиман-Львів 13.34
  • 142 Лиман-Львів 13.34
  • 749 Київ Пас-Івано-Франківськ 14.07
  • 749 Київ Пас-Львів 14.07
  • 769 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 14.25
  • 055 Київ Пас-Рахів 15.02
  • 013 Київ Пас-Солотвино 17.12
  • 792 Київ Пас-Кременчук 17.42
  • 790 Київ Пас-Кропивницький 17.42
  • 145 Київ Пас-Ізмаїл 17.50
  • 081 Київ Пас-Ужгород 18.30
  • 067 Київ Пас-Варшава Вс 18.48
  • 044 Чернігів-Івано-Франківськ 19.06
  • 095 Київ Пас-Рахів 19.48
  • 029 Київ Пас-Ужгород 20.05
  • 049 Київ Пас-Трускавець 20.12
  • 059 Київ Пас-Чоп 20.21
  • 057 Київ Пас-Ворохта 20.21
  • 038 Київ Пас-Запоріжжя 21.07
  • 105 Київ Пас-Одеса Гол. 21.15
  • 097 Київ Пас-Ковель 21.22
  • 076 Київ Пас-Кривий Ріг Гол 21.28
  • 130 Кременчук-Ворохта 22.03
  • 149 Полтава.П-Чернівці 22.03
  • 209 Харків-Пас-Чернівці 22.03
  • 017 Харків-Пас-Ужгород 22.10
  • 007 Київ Пас-Чернівці 22.22
  • 091 Київ Пас-Львів 22.37
  • 046 Краматорськ-Ужгород 22.47
  • 907  Київ Пас-Краматорськ 22.58
  • 080 Київ Пас-Дніпро-Гол 23.05
  • 138 Хмельницьк-Лисичанськ 23.18
  • 771 Київ Пас-Хмельницький 23.46
  • 139 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 23.59

Рейси станції Харків:

  • 114 Лиман-Львів 04.11
  • 142 Лиман-Львів 04.11
  • 132 Жмеринка-Лисичанськ 08.20
  • 001 Івано.Фран-Костянтин 11.33
  • 209 Харків-Пас-Чернівці 12.25
  • 046 Лисичанськ-Ужгород 12.36
  • 114 Львів-Лиман 14.39
  • 142 Львів- Лиман 14.39
  • 723 Харків-Львів 17.00
  • 017 Харків-Пас-Ужгород 15.09
  • 795 Харків-Пас-Дніпро-Гол 19.27
  • 002 Костянтинівка-Івано-Франківськ 21.08
  • 132 Лисичанськ-Жмеринка 21.26
  • 007 Харків-Пас-Одеса Гол. 21.43
  • 045 Ужгород-Лисичанськ 22.40
  • Рейси по станції Дніпро:
  • 038 Київ Пас-Запоріжжя 1 05.00
  • 796 Дніпро-Гол-Харків-Пас 06.23
  • 006 Рахів-Запоріжжя 09.27
  • 738 Запоріжжя1-Київ Пас 09.54
  • 041 Дніпро-Гол-Трускавець 14.26
  • 006 Маріуполь-Рахів 16.39
  • 738 Київ Пас-Запоріжжя 1 19.07
  • 038 Київ Пас-Запоріжжя 1 05.00
  • 796 Дніпро-Гол-Харків-Пас 06.23
  • 006 Рахів-Запоріжжя 09.27
  • 738 Запоріжжя 1-Київ Пас 09.54
  • 041 Дніпро-Гол-Трускавець 14.26
  • 006 Запоріжжя-Рахів 16.39
  • 738 Київ Пас-Запоріжжя 1 19.07

Рейси по станції Запоріжжя:

  • 738 Запоріжжя 1-Київ Пас 08.16
  • 006 Рахів-Запоріжжя 11.07
  • 120 Запоріжжя 1-Львів 12.20
  • 006 Маріуполь-Рахів 14.45
  • 072 Запоріжжя 1-Київ Пас 19.47
  • 068 Маріуполь-Львів 20.37
  • 038 Запоріжжя 1-Київ Пас 21.38
  • 068 Львів-Маріуполь 22.26

Рейси по станції Вінниця:

  • 105 Київ Пас-Одеса Гол. 00.28
  • 078 Одеса Гол.-Ковель 00.58
  • 041 Дніпро-Гол-Трускавець 01.05
  • 771 Київ Пас-Хмельницький 02.35
  • 060 Чоп-Київ Пас 03.42
  • 058 Ворохта-Київ Пас 03.42
  • 106 Одеса Гол.-Київ Пас 03.54
  • 081 Ужгород-Київ Пас 04.31
  • 050 Трускавець-Київ Пас 04.42
  • 086 Запоріжжя-Львів 05.46
  • 056 Рахів-Київ Пас 06.03
  • 770 Кам'янець-Подільський-Київ Пас 06.47
  • 021 Харків-Пас-Трускавець 06.54
  • 146 Ізмаїл-Київ Пас 07.45
  • 138 Лиман-Хмельницький 09.16
  • 070 Маріуполь-Львів 10.23
  • 772 Хмельницький-Київ Пас 16.41
  • 769 Київ Пас-Кам'янець-Подільський 17.20
  • 086 Львів-Запоріжжя 17.43
  • 055 Київ Пас-Рахів 18.07  
  •  138 Хмельницький-Лиман 19.42  
  • 716 Львів-Київ Пас 20.50  
  •  145 Київ Пас-Ізмаїл 21.08  
  •  081 Київ Пас-Ужгород 21.45  
  •  042 Трускавець-Дніпро-Гол 22.32  
  •  049 Київ Пас-Трускавець 23.17  
  •  057 Київ Пас-Ворохта 23.26  
  •  059 Київ Пас-Чоп 23.26  
  • 022 Трускавець-Харків-Пас 23.53  

На додачу до вказаних рейсів заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому.

Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою у Бердичеві. 

Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон: 

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;
  • № 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30;
  • № 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;
  • № 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
  • № 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;
  • № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.
  • № 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.  

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