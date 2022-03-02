"Укрзалізниця" запустила евакуаційний потяг з Житомира до Львова

Проїзд у потягах безкоштовний.

Із Житомира та Коростеня курсуватимуть евакуаційні потяги до Львова.

Про це у Facebook повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин

"Укрзалізниця" призначає евакуаційні поїзди з Житомира у напрямку Львова (з пересадкою у Бердичеві). Поїзди курсуватимуть від 2 березня регулярно. Щодня о 13:00», - йдеться у повідомленні.

Потяги будуть відправлятися із залізничного вокзалу. Проїзд у них безкоштовний.

За інформацією Коростенської міськради, 3 березня із залізничного вокзалу о 9:00 відправляється евакуаційний безкоштовний електропоїзд сполученням Коростень - Львів.