ЄС заборонив вивозити до Росії готівку в євро, є винятки

ЄС заборонив вивозити до Росії готівку в євро, є винятки

Заборона не поширюється на банкноти, які ввозяться до Росії з метою фінансування роботи посольств, консульств чи представництв безготівкової валюти.

Європейський Союз заборонив вивозити до Росії банкноти євро. Відповідне рішення набуває чинності від дня його ухвалення, тобто від 1 березня.

Про це йдеться в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Так, ЄС забороняє фізичним та юридичним особам, а також організаціям та російським державним органам, включаючи уряд і Центробанк, "продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро до Росії, або відправляти їх будь-яким чином для використання на території Росії".

Водночас заборона не поширюється на готівку євро для приватних осіб, які їдуть до РФ, якщо вона завезена з метою власного користування.

Крім того, заборона не поширюється на банкноти, які ввозяться до Росії з метою фінансування роботи посольств, консульств чи представництв безготівкової валюти.

Зазначається, що нові обмеження ускладнять Центробанку РФ продаж золота та цінних паперів з метою залучення валюти для нових інтервенцій.

Крім того, цей крок вдарить і по великому російському бізнесу. Надходження від експорту їм доведеться тримати поза РФ, що спрощує їх блокування у разі накладання нових санкцій.

Нагадаємо, у вівторок, 1 березня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про заборону на вивіз за межі РФ іноземної валюти, яка перевищує суму, еквівалентну 10 тисячам доларів США.