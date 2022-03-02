Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

ЄС заборонив вивозити до Росії готівку в євро, є винятки

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЄС заборонив вивозити до Росії готівку в євро, є винятки

pixabay.com

Заборона не поширюється на банкноти, які ввозяться до Росії з метою фінансування роботи посольств, консульств чи представництв безготівкової валюти.

Європейський Союз заборонив вивозити до Росії банкноти євро. Відповідне рішення набуває чинності від дня його ухвалення, тобто від 1 березня.

 Про це йдеться в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Так, ЄС забороняє фізичним та юридичним особам, а також організаціям та російським державним органам, включаючи уряд і Центробанк, "продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро до Росії, або відправляти їх будь-яким чином для використання на території Росії".

Водночас заборона не поширюється на готівку євро для приватних осіб, які їдуть до РФ, якщо вона завезена з метою власного користування.

Крім того, заборона не поширюється на банкноти, які ввозяться до Росії з метою фінансування роботи посольств, консульств чи представництв безготівкової валюти.

Зазначається, що нові обмеження ускладнять Центробанку РФ продаж золота та цінних паперів з метою залучення валюти для нових інтервенцій.

Крім того, цей крок вдарить і по великому російському бізнесу. Надходження від експорту їм доведеться тримати поза РФ, що спрощує їх блокування у разі накладання нових санкцій. 

Нагадаємо, у вівторок, 1 березня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про заборону на вивіз за межі РФ іноземної валюти, яка перевищує суму, еквівалентну 10 тисячам доларів США.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація