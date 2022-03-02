Путін заборонив росіянам вивозити з країни понад 10 тисяч доларів

Президент РФ підписав відповідний указ.

У вівторок, 1 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про додаткові тимчасові заходи економічного характеру щодо забезпечення фінансової стабільності Російської Федерації. Вони, зокрема, передбачають заборону на вивіз за межі РФ іноземної валюти, яка перевищує суму еквівалентну 10 тисячам доларів США.

Про це повідомляють російські видання з посиланням на пресслужбу Кремля.

Згідно з документом, спеціальні заходи було вжито “у зв'язку з недружніми діями США, що суперечили міжнародному праву, а також держав і організацій, що приєдналися до них”.

Указом Путіна росіянам від 2 березня заборонено вивозити з Росії іноземну валюту готівкою на суму, що перевищує 10 тисяч американських доларів за курсом, який встановлюється Центробанком Росії.

Нагадаємо, в російських обмінниках у неділю, 27 лютого, долар уже коштував 100 і навіть 190 російських рублів. Це при тому, що офіційний курс Центробанку РФ становив 83,5 рубля за долар.

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