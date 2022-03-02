Путин запретил россиянам вывозить из страны более 10 тысяч долларов

Путин запретил россиянам вывозить из страны более 10 тысяч долларов

Президент РФ подписал соответствующий указ.

Во вторник, 1 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации. Они, в частности, предусматривают запрет на вывоз за пределы РФ иностранной валюты, превышающий сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно документу, специальные меры были приняты "в связи с недружественными действиями США, противоречащими международному праву, а также присоединившихся к ним государств и организаций".

Указом Путина россиянам от 2 марта запрещено вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму, превышающую 10 тысяч американских долларов по курсу, устанавливаемому Центробанком России.

Напомним, в российских обменниках в воскресенье, 27 февраля, доллар уже стоил 100 и даже 190 российских рублей. Это притом что официальный курс Центробанка РФ составлял 83,5 рубля за доллар.

Читайте также: