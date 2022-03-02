Зеленський утворив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань

Зеленський утворив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань

Новостворений штаб надаватиме допомогу нашим громадянам, які постраждали від російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією РФ проти нашої держави.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Указ набуває чинності відсьогодні, 2 березня.

"Через військове вторгнення Росії в деяких українських містах і селах склалася вкрай важка гуманітарна ситуація. Чимало людей втратили свої домівки або залишилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності.

Щоб ефективно надавати постраждалим громадянам допомогу, Глава держави створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який оперативно координуватиме волонтерські ініціативи, міжнародні гуманітарні організації та фінансування зі спеціально створеного Нацбанком рахунку для пожертв на гуманітарні потреби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штаб працюватиме у трьох напрямках:

гуманітарна допомога від урядів іноземних держав і міжнародних організацій;

допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям і громадам;

допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам.

Головою Координаційного штабу визначено керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

До складу штабу увійшли: заступник керівника Офісу Президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.

Діяльність Координаційного штабу висвітлюватиме радник керівника Офісу Президента з питань комунікацій Дарія Зарівна.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій із Координаційним штабом. Також уряд повинен налагодити ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Національному банку України рекомендовано відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.