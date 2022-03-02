"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 3 марта

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня по самым горячим направлениям.

"Укрзализныця" опубликовала график рейсов на 3 марта с основных станций – Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня по самым горячим направлениям.

Об этом сообщили в компании в среду вечером, 2 марта.

"Несмотря на то, что враг пытается нас запугать и уничтожить, мы не прекращаем движение – украинские дети и женщины должны быть обезопасены! Держите график рейсов по основным станциям на 3 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в наиболее горячих направлениях", – говорится в сообщении.

Рейсы по станции Киев:

017 Ужгород-Харьков-Пасс 01.56

707 Харьков-Пас-Тернополь 02.20

703 Харьков-Пас-Тернополь 02.20

021 Харьков-Пас-Трускавец 04.02

150 Черновцы-Полтава.П 04.21

130 Ворохта-Кременчуг 04.21

001 Ивано-Франковск-Константиновка 04.36

138 Краматорск-Хмельницкий 05.38

959/960 Киев-Ужгород 9.00

705 Дарница-Львов 09.00

142 Львов-Лиман 06.23

114 Львов-Лиман 06.23

715 Дарница-Львов 10.00

738 Киев Пас-Запорожье 11.50

045 Ужгород-Краматорск 12.06

114 Лиман-Львов 13.34

142 Лиман-Львов 13.34

749 Киев Пас-Ивано-Франковск 14.07

749 Киев Пас-Львов 14.07

769 Киев Пас-Каменец-Подольский 14.25

055 Киев Пас-Рахов 15.02

013 Киев Пас-Солотвино 17.12

792 Киев Пас-Кременчуг 17.42

790 Киев Пас-Кропивницкий 17.42

145 Киев Пас-Измаил 17.50

081 Киев Пас-Ужгород 18.30

067 Киев Пас-Варшава Вс 18.48

044 Чернигов-Ивано-Франковск 19.06

095 Киев Пас-Рахов 19.48

029 Киев Пас-Ужгород 20.05

049 Киев Пас-Трускавец 20.12

059 Киев Пас-Чоп 20.21

057 Киев Пас-Ворохта 20.21

038 Киев Пас-Запорожье 21.07

105 Киев Пас-Одесса Гл. 21.15

097 Киев Пас-Ковель 21.22

076 Киев Пас-Кривой Рог Гол 21.28

130 Кременчуг-Ворохта 22.03

149 Полтава.П-Черновцы 22.03

209 Харьков-Пас-Черновцы 22.03

017 Харьков-Пас-Ужгород 22.10

007 Киев Пас-Черновцы 22.22

091 Киев Пас-Львов 22.37

046 Краматорск-Ужгород 22.47

907 Киев Пас-Краматорск 22.58

080 Киев Пас-Днепр-Гол 23.05

138 Хмельницкий-Лисичанск 23.18

771 Киев Пас-Хмельницкий 23.46

139 Киев Пас-Каменец-Подольский 23.59

Рейсы по станции Харьков:

114 Лиман-Львов 04.11

142 Лиман-Львов 04.11

132 Жмеринка-Лисичанск 08.20

001 Ивано.Фран-Константин 11.33

209 Харьков-Пас-Черновцы 12.25

046 Лисичанск-Ужгород 12.36

114 Львов-Лиман 14.39

142 Львов-Лиман 14.39

723 Харьков-Львов 17.00

017 Харьков-Пас-Ужгород 15.09

795 Харьков-Пас-Днепр-Гол 19.27

002 Константиновка-Ивано-Франковск 21.08

132 Лисичанск-Жмеринка 21.26

007 Харьков-Пас-Одесса Гл. 21.43

045 Ужгород-Лисичанск 22.40

Рейсы по станции Днепр:

038 Киев Пас-Запорожье 1 05.00

796 Днепр-Гол-Харьков-Пасс 06.23

006 Рахов-Запорожье 09.27

738 Запорожье1-Киев Пас 09.54

041 Днепр-Гол-Трускавец 14.26

006 Мариуполь-Рахов 16.39

738 Киев Пас-Запорожье 1 19.07

038 Киев Пас-Запорожье 1 05.00

796 Днепр-Гол-Харьков-Пасс 06.23

006 Рахов-Запорожье 09.27

738 Запорожье 1-Киев Пас 09.54

041 Днепр-Гол-Трускавец 14.26

006 Запорожье-Рахов 16.39

738 Киев Пас-Запорожье 1 19.07

Рейсы по станции Запорожье:

738 Запорожье 1-Киев Пас 08.16

006 Рахов-Запорожье 11.07

120 Запорожье 1-Львов 12.20

006 Мариуполь-Рахов 14.45

072 Запорожье 1-Киев Пас 19.47

068 Мариуполь-Львов 20.37

038 Запорожье 1-Киев Пас 21.38

068 Львов-Мариуполь 22.26

Рейсы по станции Винница:

105 Киев Пас-Одесса Гл. 00.28

078 Одесса Гл.-Ковель 00.58

041 Днепр-Гол-Трускавец 01.05

771 Киев Пас-Хмельницкий 02.35

060 Чоп-Киев Пасс 03.42

058 Ворохта-Киев Пасс 03.42

106 Одесса Гл.-Киев Пас 03.54

081 Ужгород-Киев Пасс 04.31

050 Трускавец-Киев Пасс 04.42

086 Запорожье-Львов 05.46

056 Рахов-Киев Пасс 06.03

770 Каменец-Подольский-Киев Пас 06.47

021 Харьков-Пас-Трускавец 06.54

146 Измаил-Киев Пас 07.45

138 Лиман-Хмельницкий 09.16

070 Мариуполь-Львов 10.23

772 Хмельницкий-Киев Пас 16.41

769 Киев Пас-Каменец-Подольский 17.20

086 Львов-Запорожье 17.43

055 Киев Пас-Рахов 18.07

138 Хмельницкий-Лиман 19.42

716 Львов-Киев Пас 20.50

145 Киев Пас-Измаил 21.08

081 Киев Пас-Ужгород 21.45

042 Трускавец-Днепр-Гол 22.32

049 Киев Пас-Трускавец 23.17

057 Киев Пас-Ворохта 23.26

059 Киев Пас-Чоп 23.26

022 Трускавец-Харьков-Пасс 23.53

В дополнение к указанным рейсам запланированы эвакуационные рейсы трех поездов дальнего сообщения и двух электричек из Харькова во львовском направлении с пересадкой по Хмельницкому.

Также эвакуационные электрички будут проводить регулярное движение от Житомира до Львова с пересадкой в Бердичеве.

Также на 3 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 01.51, прибытие в Пшемысль в 02.55; обратно отправлением из Пшемысля в 04.25, прибытием на ст. Львов в 08.12;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 04.40, прибытие в Пшемысль в 05.45; обратно отправлением из Пшемысля в 07.15, прибытием на ст. Львов в 10:35;

№950/949 Львов – Хрубешув, отправлением из Львова 06.25, Хрубешув 10.10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 07.10, прибытие в Пшемысль в 09.07; обратно отправлением из Пшемысля в 18.59, прибытием на ст. Львов в 22:40;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 08.40, прибытие в Пшемысль в 09.45; обратно отправлением из Пшемысля в 11.25, прибытием на ст. Львов в 14:46;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 11.38, прибытие в Пшемысль в 12.43; обратно отправлением из Пшемысля в 14.13, прибытием на ст. Львов в 17:35;

№7614/7615 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 14.00, прибытие в ст. Хелм в 20.30;

№7616/7617 Хелм – Львов, отправлением со ст. Хелм в 21.30, прибытие во Львов в 05.10.

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 14.26, прибытие в Пшемысль в 15.31; обратно отправлением из Пшемысля в 17.00, прибытием на ст. Львов в 20:22;

№ 7613/7614 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 17.13, прибытие в Пшемысль в 18.18; обратно отправлением из Пшемысля в 19.54, прибытием на ст. Львов в 23:20;

№ 7615/7616 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 19.55, прибытие в Пшемысль в 21.13; обратно отправлением из Пшемысля в 22.53, прибытием на ст. Львов в 02.14;

№7618/7619 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 20.45, прибытие в ст. Хелм в 03.25;

№7620/7621 Хелм – Львов, отправлением из ст. Хелм в 04:25, прибытие во Львов в 11:40.

№67/68 Киев – Варшава с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов Киев – Хелм, отправлением из Киева в 19.13.

Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.