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"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 3 марта

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"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 3 марта

Укрзализныця

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня по самым горячим направлениям.

"Укрзализныця" опубликовала график рейсов на 3 марта с основных станций – Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня по самым горячим направлениям.

Об этом сообщили в компании в среду вечером, 2 марта.

"Несмотря на то, что враг пытается нас запугать и уничтожить, мы не прекращаем движение – украинские дети и женщины должны быть обезопасены! Держите график рейсов по основным станциям на 3 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в наиболее горячих направлениях", – говорится в сообщении.

Рейсы по станции Киев:

  • 017 Ужгород-Харьков-Пасс 01.56
  • 707 Харьков-Пас-Тернополь 02.20
  • 703 Харьков-Пас-Тернополь 02.20
  • 021 Харьков-Пас-Трускавец 04.02
  • 150 Черновцы-Полтава.П 04.21
  • 130 Ворохта-Кременчуг 04.21
  • 001 Ивано-Франковск-Константиновка 04.36
  • 138 Краматорск-Хмельницкий 05.38
  • 959/960 Киев-Ужгород 9.00
  • 705 Дарница-Львов 09.00
  • 142 Львов-Лиман 06.23
  • 114 Львов-Лиман 06.23
  • 715 Дарница-Львов 10.00
  • 738 Киев Пас-Запорожье 11.50
  • 045 Ужгород-Краматорск 12.06
  • 114 Лиман-Львов 13.34
  • 142 Лиман-Львов 13.34
  • 749 Киев Пас-Ивано-Франковск 14.07
  • 749 Киев Пас-Львов 14.07
  • 769 Киев Пас-Каменец-Подольский 14.25
  • 055 Киев Пас-Рахов 15.02
  • 013 Киев Пас-Солотвино 17.12
  • 792 Киев Пас-Кременчуг 17.42
  • 790 Киев Пас-Кропивницкий 17.42
  • 145 Киев Пас-Измаил 17.50
  • 081 Киев Пас-Ужгород 18.30
  • 067 Киев Пас-Варшава Вс 18.48
  • 044 Чернигов-Ивано-Франковск 19.06
  • 095 Киев Пас-Рахов 19.48
  • 029 Киев Пас-Ужгород 20.05
  • 049 Киев Пас-Трускавец 20.12
  • 059 Киев Пас-Чоп 20.21
  • 057 Киев Пас-Ворохта 20.21
  • 038 Киев Пас-Запорожье 21.07
  • 105 Киев Пас-Одесса Гл. 21.15
  • 097 Киев Пас-Ковель 21.22
  • 076 Киев Пас-Кривой Рог Гол 21.28
  • 130 Кременчуг-Ворохта 22.03
  • 149 Полтава.П-Черновцы 22.03
  • 209 Харьков-Пас-Черновцы 22.03
  • 017 Харьков-Пас-Ужгород 22.10
  • 007 Киев Пас-Черновцы 22.22
  • 091 Киев Пас-Львов 22.37
  • 046 Краматорск-Ужгород 22.47
  • 907 Киев Пас-Краматорск 22.58
  • 080 Киев Пас-Днепр-Гол 23.05
  • 138 Хмельницкий-Лисичанск 23.18
  • 771 Киев Пас-Хмельницкий 23.46
  • 139 Киев Пас-Каменец-Подольский 23.59

Рейсы по станции Харьков:

  • 114 Лиман-Львов 04.11
  • 142 Лиман-Львов 04.11
  • 132 Жмеринка-Лисичанск 08.20
  • 001 Ивано.Фран-Константин 11.33
  • 209 Харьков-Пас-Черновцы 12.25
  • 046 Лисичанск-Ужгород 12.36
  • 114 Львов-Лиман 14.39
  • 142 Львов-Лиман 14.39
  • 723 Харьков-Львов 17.00
  • 017 Харьков-Пас-Ужгород 15.09
  • 795 Харьков-Пас-Днепр-Гол 19.27
  • 002 Константиновка-Ивано-Франковск 21.08
  • 132 Лисичанск-Жмеринка 21.26
  • 007 Харьков-Пас-Одесса Гл. 21.43
  • 045 Ужгород-Лисичанск 22.40
  • Рейсы по станции Днепр:
  • 038 Киев Пас-Запорожье 1 05.00
  • 796 Днепр-Гол-Харьков-Пасс 06.23
  • 006 Рахов-Запорожье 09.27
  • 738 Запорожье1-Киев Пас 09.54
  • 041 Днепр-Гол-Трускавец 14.26
  • 006 Мариуполь-Рахов 16.39
  • 738 Киев Пас-Запорожье 1 19.07
  • 038 Киев Пас-Запорожье 1 05.00
  • 796 Днепр-Гол-Харьков-Пасс 06.23
  • 006 Рахов-Запорожье 09.27
  • 738 Запорожье 1-Киев Пас 09.54
  • 041 Днепр-Гол-Трускавец 14.26
  • 006 Запорожье-Рахов 16.39
  • 738 Киев Пас-Запорожье 1 19.07

Рейсы по станции Запорожье:

  • 738 Запорожье 1-Киев Пас 08.16
  • 006 Рахов-Запорожье 11.07
  • 120 Запорожье 1-Львов 12.20
  • 006 Мариуполь-Рахов 14.45
  • 072 Запорожье 1-Киев Пас 19.47
  • 068 Мариуполь-Львов 20.37
  • 038 Запорожье 1-Киев Пас 21.38
  • 068 Львов-Мариуполь 22.26

Рейсы по станции Винница:

  • 105 Киев Пас-Одесса Гл. 00.28
  • 078 Одесса Гл.-Ковель 00.58
  • 041 Днепр-Гол-Трускавец 01.05
  • 771 Киев Пас-Хмельницкий 02.35
  • 060 Чоп-Киев Пасс 03.42
  • 058 Ворохта-Киев Пасс 03.42
  • 106 Одесса Гл.-Киев Пас 03.54
  • 081 Ужгород-Киев Пасс 04.31
  • 050 Трускавец-Киев Пасс 04.42
  • 086 Запорожье-Львов 05.46
  • 056 Рахов-Киев Пасс 06.03
  • 770 Каменец-Подольский-Киев Пас 06.47
  • 021 Харьков-Пас-Трускавец 06.54
  • 146 Измаил-Киев Пас 07.45
  • 138 Лиман-Хмельницкий 09.16
  • 070 Мариуполь-Львов 10.23
  • 772 Хмельницкий-Киев Пас 16.41
  • 769 Киев Пас-Каменец-Подольский 17.20
  • 086 Львов-Запорожье 17.43
  • 055 Киев Пас-Рахов 18.07
  • 138 Хмельницкий-Лиман 19.42
  • 716 Львов-Киев Пас 20.50
  • 145 Киев Пас-Измаил 21.08
  • 081 Киев Пас-Ужгород 21.45
  • 042 Трускавец-Днепр-Гол 22.32
  • 049 Киев Пас-Трускавец 23.17
  • 057 Киев Пас-Ворохта 23.26
  • 059 Киев Пас-Чоп 23.26
  • 022 Трускавец-Харьков-Пасс 23.53

В дополнение к указанным рейсам запланированы эвакуационные рейсы трех поездов дальнего сообщения и двух электричек из Харькова во львовском направлении с пересадкой по Хмельницкому.

Также эвакуационные электрички будут проводить регулярное движение от Житомира до Львова с пересадкой в Бердичеве.

Также на 3 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:

  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 01.51, прибытие в Пшемысль в 02.55; обратно отправлением из Пшемысля в 04.25, прибытием на ст. Львов в 08.12;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 04.40, прибытие в Пшемысль в 05.45; обратно отправлением из Пшемысля в 07.15, прибытием на ст. Львов в 10:35;
  • №950/949 Львов – Хрубешув, отправлением из Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 07.10, прибытие в Пшемысль в 09.07; обратно отправлением из Пшемысля в 18.59, прибытием на ст. Львов в 22:40;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 08.40, прибытие в Пшемысль в 09.45; обратно отправлением из Пшемысля в 11.25, прибытием на ст. Львов в 14:46;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 11.38, прибытие в Пшемысль в 12.43; обратно отправлением из Пшемысля в 14.13, прибытием на ст. Львов в 17:35;
  • №7614/7615 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 14.00, прибытие в ст. Хелм в 20.30;
  • №7616/7617 Хелм – Львов, отправлением со ст. Хелм в 21.30, прибытие во Львов в 05.10.
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 14.26, прибытие в Пшемысль в 15.31; обратно отправлением из Пшемысля в 17.00, прибытием на ст. Львов в 20:22;
  • № 7613/7614 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 17.13, прибытие в Пшемысль в 18.18; обратно отправлением из Пшемысля в 19.54, прибытием на ст. Львов в 23:20;
  • № 7615/7616 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 19.55, прибытие в Пшемысль в 21.13; обратно отправлением из Пшемысля в 22.53, прибытием на ст. Львов в 02.14;
  • №7618/7619 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 20.45, прибытие в ст. Хелм в 03.25;
  • №7620/7621 Хелм – Львов, отправлением из ст. Хелм в 04:25, прибытие во Львов в 11:40.
  • №67/68 Киев – Варшава с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов Киев – Хелм, отправлением из Киева в 19.13.

Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

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