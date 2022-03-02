"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 3 марта

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня по самым горячим направлениям.
"Укрзализныця" опубликовала график рейсов на 3 марта с основных станций – Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня по самым горячим направлениям.
Об этом сообщили в компании в среду вечером, 2 марта.
"Несмотря на то, что враг пытается нас запугать и уничтожить, мы не прекращаем движение – украинские дети и женщины должны быть обезопасены! Держите график рейсов по основным станциям на 3 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в наиболее горячих направлениях", – говорится в сообщении.
Рейсы по станции Киев:
- 017 Ужгород-Харьков-Пасс 01.56
- 707 Харьков-Пас-Тернополь 02.20
- 703 Харьков-Пас-Тернополь 02.20
- 021 Харьков-Пас-Трускавец 04.02
- 150 Черновцы-Полтава.П 04.21
- 130 Ворохта-Кременчуг 04.21
- 001 Ивано-Франковск-Константиновка 04.36
- 138 Краматорск-Хмельницкий 05.38
- 959/960 Киев-Ужгород 9.00
- 705 Дарница-Львов 09.00
- 142 Львов-Лиман 06.23
- 114 Львов-Лиман 06.23
- 715 Дарница-Львов 10.00
- 738 Киев Пас-Запорожье 11.50
- 045 Ужгород-Краматорск 12.06
- 114 Лиман-Львов 13.34
- 142 Лиман-Львов 13.34
- 749 Киев Пас-Ивано-Франковск 14.07
- 749 Киев Пас-Львов 14.07
- 769 Киев Пас-Каменец-Подольский 14.25
- 055 Киев Пас-Рахов 15.02
- 013 Киев Пас-Солотвино 17.12
- 792 Киев Пас-Кременчуг 17.42
- 790 Киев Пас-Кропивницкий 17.42
- 145 Киев Пас-Измаил 17.50
- 081 Киев Пас-Ужгород 18.30
- 067 Киев Пас-Варшава Вс 18.48
- 044 Чернигов-Ивано-Франковск 19.06
- 095 Киев Пас-Рахов 19.48
- 029 Киев Пас-Ужгород 20.05
- 049 Киев Пас-Трускавец 20.12
- 059 Киев Пас-Чоп 20.21
- 057 Киев Пас-Ворохта 20.21
- 038 Киев Пас-Запорожье 21.07
- 105 Киев Пас-Одесса Гл. 21.15
- 097 Киев Пас-Ковель 21.22
- 076 Киев Пас-Кривой Рог Гол 21.28
- 130 Кременчуг-Ворохта 22.03
- 149 Полтава.П-Черновцы 22.03
- 209 Харьков-Пас-Черновцы 22.03
- 017 Харьков-Пас-Ужгород 22.10
- 007 Киев Пас-Черновцы 22.22
- 091 Киев Пас-Львов 22.37
- 046 Краматорск-Ужгород 22.47
- 907 Киев Пас-Краматорск 22.58
- 080 Киев Пас-Днепр-Гол 23.05
- 138 Хмельницкий-Лисичанск 23.18
- 771 Киев Пас-Хмельницкий 23.46
- 139 Киев Пас-Каменец-Подольский 23.59
Рейсы по станции Харьков:
- 114 Лиман-Львов 04.11
- 142 Лиман-Львов 04.11
- 132 Жмеринка-Лисичанск 08.20
- 001 Ивано.Фран-Константин 11.33
- 209 Харьков-Пас-Черновцы 12.25
- 046 Лисичанск-Ужгород 12.36
- 114 Львов-Лиман 14.39
- 142 Львов-Лиман 14.39
- 723 Харьков-Львов 17.00
- 017 Харьков-Пас-Ужгород 15.09
- 795 Харьков-Пас-Днепр-Гол 19.27
- 002 Константиновка-Ивано-Франковск 21.08
- 132 Лисичанск-Жмеринка 21.26
- 007 Харьков-Пас-Одесса Гл. 21.43
- 045 Ужгород-Лисичанск 22.40
- Рейсы по станции Днепр:
- 038 Киев Пас-Запорожье 1 05.00
- 796 Днепр-Гол-Харьков-Пасс 06.23
- 006 Рахов-Запорожье 09.27
- 738 Запорожье1-Киев Пас 09.54
- 041 Днепр-Гол-Трускавец 14.26
- 006 Мариуполь-Рахов 16.39
- 738 Киев Пас-Запорожье 1 19.07
- 038 Киев Пас-Запорожье 1 05.00
- 796 Днепр-Гол-Харьков-Пасс 06.23
- 006 Рахов-Запорожье 09.27
- 738 Запорожье 1-Киев Пас 09.54
- 041 Днепр-Гол-Трускавец 14.26
- 006 Запорожье-Рахов 16.39
- 738 Киев Пас-Запорожье 1 19.07
Рейсы по станции Запорожье:
- 738 Запорожье 1-Киев Пас 08.16
- 006 Рахов-Запорожье 11.07
- 120 Запорожье 1-Львов 12.20
- 006 Мариуполь-Рахов 14.45
- 072 Запорожье 1-Киев Пас 19.47
- 068 Мариуполь-Львов 20.37
- 038 Запорожье 1-Киев Пас 21.38
- 068 Львов-Мариуполь 22.26
Рейсы по станции Винница:
- 105 Киев Пас-Одесса Гл. 00.28
- 078 Одесса Гл.-Ковель 00.58
- 041 Днепр-Гол-Трускавец 01.05
- 771 Киев Пас-Хмельницкий 02.35
- 060 Чоп-Киев Пасс 03.42
- 058 Ворохта-Киев Пасс 03.42
- 106 Одесса Гл.-Киев Пас 03.54
- 081 Ужгород-Киев Пасс 04.31
- 050 Трускавец-Киев Пасс 04.42
- 086 Запорожье-Львов 05.46
- 056 Рахов-Киев Пасс 06.03
- 770 Каменец-Подольский-Киев Пас 06.47
- 021 Харьков-Пас-Трускавец 06.54
- 146 Измаил-Киев Пас 07.45
- 138 Лиман-Хмельницкий 09.16
- 070 Мариуполь-Львов 10.23
- 772 Хмельницкий-Киев Пас 16.41
- 769 Киев Пас-Каменец-Подольский 17.20
- 086 Львов-Запорожье 17.43
- 055 Киев Пас-Рахов 18.07
- 138 Хмельницкий-Лиман 19.42
- 716 Львов-Киев Пас 20.50
- 145 Киев Пас-Измаил 21.08
- 081 Киев Пас-Ужгород 21.45
- 042 Трускавец-Днепр-Гол 22.32
- 049 Киев Пас-Трускавец 23.17
- 057 Киев Пас-Ворохта 23.26
- 059 Киев Пас-Чоп 23.26
- 022 Трускавец-Харьков-Пасс 23.53
В дополнение к указанным рейсам запланированы эвакуационные рейсы трех поездов дальнего сообщения и двух электричек из Харькова во львовском направлении с пересадкой по Хмельницкому.
Также эвакуационные электрички будут проводить регулярное движение от Житомира до Львова с пересадкой в Бердичеве.
Также на 3 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 01.51, прибытие в Пшемысль в 02.55; обратно отправлением из Пшемысля в 04.25, прибытием на ст. Львов в 08.12;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 04.40, прибытие в Пшемысль в 05.45; обратно отправлением из Пшемысля в 07.15, прибытием на ст. Львов в 10:35;
- №950/949 Львов – Хрубешув, отправлением из Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
- № 35/36 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 07.10, прибытие в Пшемысль в 09.07; обратно отправлением из Пшемысля в 18.59, прибытием на ст. Львов в 22:40;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 08.40, прибытие в Пшемысль в 09.45; обратно отправлением из Пшемысля в 11.25, прибытием на ст. Львов в 14:46;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 11.38, прибытие в Пшемысль в 12.43; обратно отправлением из Пшемысля в 14.13, прибытием на ст. Львов в 17:35;
- №7614/7615 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 14.00, прибытие в ст. Хелм в 20.30;
- №7616/7617 Хелм – Львов, отправлением со ст. Хелм в 21.30, прибытие во Львов в 05.10.
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 14.26, прибытие в Пшемысль в 15.31; обратно отправлением из Пшемысля в 17.00, прибытием на ст. Львов в 20:22;
- № 7613/7614 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 17.13, прибытие в Пшемысль в 18.18; обратно отправлением из Пшемысля в 19.54, прибытием на ст. Львов в 23:20;
- № 7615/7616 Львов – Пшемысль, отправлением из Львова в 19.55, прибытие в Пшемысль в 21.13; обратно отправлением из Пшемысля в 22.53, прибытием на ст. Львов в 02.14;
- №7618/7619 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 20.45, прибытие в ст. Хелм в 03.25;
- №7620/7621 Хелм – Львов, отправлением из ст. Хелм в 04:25, прибытие во Львов в 11:40.
- №67/68 Киев – Варшава с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов Киев – Хелм, отправлением из Киева в 19.13.
Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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