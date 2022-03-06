Масштаби вражають: до України продовжує надходити допомога з-за кордону

У війні проти російського агресора нашу країну активно підтримують країни ЄС та світу.

До України продовжують надходити гуманітарні вантажі з країн ЄС та світу.

Про це повідомляє МВС України.

"У війні проти російського агресора нашу країну активно підтримують країни ЄС та світу. Урядові, благодійні установи, волонтерські організації, місцеві та релігійні громади, приватні особи надсилають через західний кордон численні гуманітарні вантажі, які одразу передають нашим бійцями на передову. Масштаби допомоги вражають", - йдеться у повідомленні.

Також з початку війни до сьогодні прикордонники оформили 2450 автотранспорту з гуманітарними вантажами.

"Частина з них також іде на потреби осіб, які через війну та обстріли змушені були залишити рідні міста і села та тимчасово проживають у західних регіонах. Ми щиро вдячні за таку величезну підтримку нашої держави! Державна прикордонна служба України докладе максимум зусиль, аби ці вантажі були оформлені у найкоротші термін і якнайшвидше потрапили до тих, хто їх так потребує", - наголосили у МВС.