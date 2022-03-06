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Масштаби вражають: до України продовжує надходити допомога з-за кордону

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Масштаби вражають: до України продовжує надходити допомога з-за кордону

У війні проти російського агресора нашу країну активно підтримують країни ЄС та світу.

До України продовжують надходити гуманітарні вантажі з країн ЄС та світу. 

Про це повідомляє МВС України. 

"У війні проти російського агресора нашу країну активно підтримують країни ЄС та світу. Урядові, благодійні установи, волонтерські організації, місцеві та релігійні громади, приватні особи надсилають через західний кордон численні гуманітарні вантажі, які одразу передають нашим бійцями на передову. Масштаби допомоги вражають", - йдеться у повідомленні. 

Також з початку війни до сьогодні прикордонники оформили 2450 автотранспорту з гуманітарними вантажами.

"Частина з них також іде на потреби осіб, які через війну та обстріли змушені були залишити рідні міста і села та тимчасово проживають у західних регіонах. Ми щиро вдячні за таку величезну підтримку нашої держави! Державна прикордонна служба України докладе максимум зусиль, аби ці вантажі були оформлені у найкоротші термін і якнайшвидше потрапили до тих, хто їх так потребує", - наголосили у МВС. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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